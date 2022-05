Milanović: »Nisem na strani Rusije«

Hrvaški predsednik je poudaril, da se bori za interese Hrvaške

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je med obiskom v Vukovarju napovedal, da bo dal veto na vstop Finske v Nato. Komentiral je tudi navedbe nekdanjega ruskega predsednika Dmitrija Medvedjeva, ki trdi, da Milanoviću grozi maščevanje Kijeva zaradi izjav o Ukrajini in Rusiji. Ob tem je poudaril, da se bori za interese Hrvaške.

"Nisem na strani Rusije. Niti ne poznam Medvedjeva, niti se ne želim natakniti na takšne trnke. Sem na hrvaški strani, borim se za hrvaško državo in ljudi in zanje poskušam iztržiti čim več," je povedal po slavnostni seji mestnega sveta v Vukovarju ob praznovanju dneva mesta.

"Rusi igrajo svojo igro, oni so agresor v tej vojni, mi pa imamo na oblasti kliko, ki aktivno deluje proti interesom hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini. Prisegel sem tudi na njihovo zaščito in bom za to politično umrl, če bo treba."



Zoran Milanović,

hrvaški predsednik

"Rusi igrajo svojo igro, oni so agresor v tej vojni, mi pa imamo na oblasti kliko, ki aktivno deluje proti interesom hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini. Prisegel sem tudi na njihovo zaščito in bom za to politično umrl, če bo treba," je dejal. Dodal je, da mora tudi hrvaški premier Andrej Plenković komentirati nenadno vprašanje vstopa Finske in Švedske v Nato.

"O tem govorimo, smo sodobna samostojna država, ki razmišlja s svojo glavo. Če lahko Ciper vloži veto na sankcije proti Lukašenku, dokler ne rešijo problema plina s Turčijo, zakaj tega ne bi storila Hrvaška? Kot predsednik Hrvaške, ki zastopa državo na vrhu Nata, bom dal veto na povabilo, to je tisto, kar lahko storim jaz," je še dodal.

vwfKDrlCDdk

TUlYU1GAM58