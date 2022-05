Enotni polnilnik za vse elektronske naprave

Uporabnikom bo, kot izpostavljajo v Bruslju, z enotnim polnilnikom prihranjen nakup različnih polnilnikov, zmanjšala pa se bo tudi količina e-odpadkov

Evropski parlament je pripravljen na začetek pogajanj o enotnem polnilniku za zmanjšanje e-odpadkov in bolj priročno uporabo različnih mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov in digitalnih kamer. Evropska komisija je zakonodajni predlog za vzpostavitev enotne rešitve za polnjenje elektronskih naprav predstavila septembra lani.

Odbor Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov je 20. aprila sprejel stališče o spremembi direktive o radijski opremi, po razglasitvi na plenarnem zasedanju pa je ta mandat sedaj potrjen, zato se lahko začnejo pogajanja z vladami EU o spremembi direktive, so danes sporočili iz parlamenta.

Nov zakonodajni predlog zagotavlja, da potrošniki ne bodo več potrebovali novega polnilnika in kabla vsakič, ko bodo kupili novo napravo, in bodo lahko uporabljali en polnilnik za vse majhne in srednje velike elektronske pripomočke. Mobilni telefoni, tablični računalniki, digitalni fotoaparati, slušalke, ročne konzole za videoigre in prenosni zvočniki, ki jih je mogoče polniti prek žičnega kabla, bodo glede na zakonodajo morali biti opremljeni z vhodom USB-C, ne glede na proizvajalca.

V luči enotnega polnilnika si poslanci želijo, da bi bile na novih napravah jasno označene in predstavljene možnosti polnjenja ter ali izdelek vključuje polnilnik.

Predlog sicer predvideva tudi izjeme, kamor bodo spadale naprave, ki so premajhne, da bi imele vhod USB-C, kot so pametne ure, sledilci zdravja in nekatera športna oprema.

Prepričani so, da bi to potrošnikom olajšalo odločitve o nakupu, saj imajo ti pogosto v lasti več elektronskih naprav, zaradi česar ne potrebujejo vedno dodatnih polnilnikov.

Ker je brezžično polnjenje vse bolj razširjeno, se poslanci zavzemajo tudi za to, da bi Evropska komisija do konca leta 2026 predstavila strategijo o medsebojni kompatibilnosti novih rešitev za tovrstno polnjenje. Kot so pojasnili, je cilj preprečiti novo razdrobljenost trga, še naprej zmanjševati okoljske odpadke, zagotoviti, da so rešitve za polnjenje primerne za potrošnike, in preprečiti, da bi potrošnik bil odvisen od enega samega proizvajalca.

Če bo predlog sprejet, bo začelo teči prehodno obdobje 24 mesecev, ki bo omogočilo industriji prilagoditev pred dejanskim začetkom uporabe.

