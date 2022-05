»Kraljica ni kriva, da se je rodila v pozlačeni kletki«

Ob prihajajočem platinastem jubileju britanske kraljice Elizabete II. bo punk rock klasika God Save The Queen zasedbe Sex Pistols dobila novo izdajo

Britanska kraljica Elizabeta II.

© Flickr

Punk rock klasika Sex Pistols God Save The Queen bo ob prihajajočem platinastem jubileju britanske kraljice Elizabete II. dobila novo izdajo. Izšla bo 45 let po tem, ko je povzročila škandal v Združenem kraljestvu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protimonarhistična himna, katere verze podpisuje frontman skupine Johnny Rotten, je izšla leta 1977, ko je kraljica praznovala svoj srebrni jubilej - 25 let na prestolu.

Ker verzi govorijo o kraljici kot "nečloveškem bitju", njen režim pa označujejo za fašističen, so jo prepovedali na radiu in televiziji hiše BBC. A zaradi tega je postala le še bolj razvpita in je zasedla drugo mesto na uradni lestvici singlov, čeprav mnogi njeni oboževalci še danes menijo, da so ji namerno odrekli prvo mesto, ki je pripadlo pesmi Roda Stewarta I Don't Want To Talk About It.

yqrAPOZxgzU

Več tisoč plošč bo šlo v prodajo 27. maja. Na voljo bosta obe izvirni izdaji, ki sta izšli pri založbah Virgin in A&M.

"Ena najbolj iskanih vinilnih plošč v zgodovini se vrača na police. Pridobite v roke 7-inčni vinil obeh God Save The Queen za A&M & Virgin, vsako z omejenim številom kopij," je skupina zapisala na Twitterju.

Sex Pistols so marca 1977 podpisali pogodbo z A&M, a so jo šest dni kasneje umaknili. Vskočil je mladi podjetnik Richard Branson, ki jih je pritegnil k založbi Virgin.

Sex Pistols

© Wikimedia Commons

Člani zasedbe so pesem zaigrali na dan kraljičinega srebrnega jubileja na ladji po Temzi, ob izkrcanju pa so jih aretirali. Čustva Johna Josepha Lydona, bolj znanega pod imenom Johnny Rotten, do monarhinje so se od takrat omehčala. Leta 2017 je za spletno stran Quietus povedal, da bi jo "kot človek na planetu Zemlja zelo pogrešal".

"Ni ona kriva, da se je rodila v pozlačeni kletki," je dejal danes 66-letni glasbenik. "Naj živi. Ne vem ničesar o vladanju, a še dolgo naj živi," je dodal.

Johnny Rotten je nedavno izgubil sodno bitko z nekdanjima članoma zasedbe Stevom Jonesom in Paulom Cookom. Želel je preprečiti, da bi pesem uporabljali v televizijskih serijah.