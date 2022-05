VIDEO: Protesti podpornikov pravice do splava

V torek so se že drugi dan zapored zbrale množice, ki so v prestolnici ZDA izražale podporo pravici do splava

Pred vrhovnim sodiščem v Washingtonu so se v torek že drugi dan zapored zbrale množice, ki so v prestolnici ZDA izražale podporo pravici do splava, potem ko je v javnost pricurljal osnutek odločitve konservativne večine sodnikov, sodeč po katerem bo odpravljena odločitev sodišča, ki Američankam zagotavlja pravico do splava.

Poleg omenjene množice protestnikov je pred vrhovnim sodiščem vztrajala tudi manjša skupina nasprotnikov pravice do splava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Takšna odločitev vrhovnega sodišča glede zakona zvezne države Mississippi o prepovedi splava po 15. tednu nosečnosti bi spremenila sodno prakso, ki velja od leta 1973, ko je vrhovno sodišče v primeru Roe proti Wade presodilo, da pravico do splava zagotavlja ameriška ustava.

V novih okoliščinah bi bilo odločanje o pravici do splava prepuščeno posameznim zveznim državam. Po poročanju AFP je pričakovati, da bi v tem primeru vsaj polovica zveznih držav sprejela omejitve in prepovedi v zvezi z dostopnostjo splava.

Več tisoč protestnikov se je v torek zbralo tudi v New Yorku, kjer so, odeti v zeleno, opozarjali predvsem na negativne posledice omejevanja in prepovedi splava za marginalizirane skupnosti.

V prvem osnutku odločitve večine, ki ga je napisal konservativni sodnik Samuel Alito, piše, da je bila odločitev v primeru Roe proti Wade očitno napačna, saj da ameriška ustava ženskam nikjer ne zagotavlja pravice do splava. Za napačno razglaša tudi odločitev vrhovnega sodišča v primeru Casey, ki je leta 1992 potrdila Roe proti Wade.

Gre sicer le za prvi osnutek odločitve večine, v kateri so poleg Alita še štirje konservativni sodniki, kar bi bilo na devetčlanskem sodišču dovolj za uspeh s petimi glasovi, četudi bi se morda predsednik vrhovnega sodišča, sicer prav tako konservativni John Roberts odločil, da se pridruži liberalni manjšini treh sodnikov. Roberts je doslej ščitil pravico do splava.

Sodniki si lahko do odločitve, ki bo v tem primeru sprejeta junija ali julija, še premislijo.

Republikanski guverner ameriške zvezne države Oklahoma Kevin Stitt je v torek podpisal predlog zakona, ki ga je sprejela republikanska večina v državnem kongresu in prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti po šestem tednu nosečnosti. Posilstvo ali incest ne predstavljata izjeme.

Večinsko konservativno vrhovno sodišče Oklahome ni uslišalo zahteve podpornikov pravice do splava, da zamrzne uresničevanje zakona do odločitve zveznih sodišč. Ženske v Oklahomi tako po novem nimajo več dostopa do splava po šestem tednu nosečnosti. Predvidene so zdravstvene izjeme, ne veljajo pa v primeru posilstva ali incesta.

Podoben zakon že velja v Teksasu, ki ga vrhovno sodišče ni ustavilo zaradi izvirnega pristopa. Zakon namreč ne predvideva kazenskih sankcij, temveč le možnost civilnih tožb. Število splavov v Teksasu je izjemno padlo, saj so številne Teksašanke umetno prekinitev nosečnosti opravile drugje, med drugim doslej tudi v sosednji Oklahomi.

Tudi najnovejši uveljavljeni zakon v Oklahomi se uvršča v del kampanje republikanskih držav proti pravici do splava, ki se ji glede na ponedeljkovo objavo osnutka sodbe konservativne večine v mediju Politico sedaj pridružuje tudi vrhovno sodišče ZDA.

Objava osnutka sodbe, ki jo je spisal sodnik Samuel Alito, je razbesnela politike na obeh straneh. Demokrati so jezni zaradi vsebine sodbe, ki ugotavlja, da je bila odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973 očitno napačna.

