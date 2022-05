Več kot četrtina prebivalcev Slovenije si v zadnjem letu ni privoščila oddiha

Dobra polovica slovenskih državljanov sicer za dopustovanje potroši med 250 in 1000 evrov na leto

Več kot četrtina slovenskih državljanov si v zadnjih 12 mesecih ni privoščila nikakršnega oddiha, kaže raziskava agencije Mediana. Dobra polovica prebivalcev Slovenije sicer za dopustovanje potroši med 250 in 1000 evrov letno, med dopustniškimi aktivnostmi pa jih največji delež najraje uživa v sončenju.

Daljši dopust, kar pomeni pet- ali večdnevni oddih, si je v zadnjih 12 mesecih po podatkih Mediane privoščila slaba polovica (49,4 odstotka) prebivalcev Slovenije, medtem ko je na kratek oddih do štirih dni odšlo 31,3 odstotka vprašanih. 26,9 odstotka vprašanih si ni privoščilo nobenega oddiha.

Podrobnejši podatki o skupni dolžini dopusta v zadnjih 12 mesecih razkrivajo, da je 37 odstotkov vprašanih na dopustu preživelo teden dni ali manj, medtem ko je dva tedna dopustovalo 29 odstotkov slovenskih državljanov. Dobrih 16 odstotkov je bilo na počitnicah tri tedne in dobrih 17 odstotkov štiri tedne ali več, pri čemer jih je več kot šest tednov dopustovalo 3,5 odstotka, so danes sporočili iz Mediane.

Pri Mediani so anketirance spraševali tudi o tem, koliko potrošijo za dopustovanje. Do 250 evrov za dopustovanje potroši 22,3 odstotka vprašanih, medtem ko jih večina (55 odstotkov) porabi med 250 in 1000 evri letno. Med 1000 in 1750 na leto za dopust potroši 12 odstotkov slovenskih državljanov, desetina pa jih zapravi več kot 1750 evrov. Med slednjimi je polovica takih, ki porabi več kot 2500 evrov oz. približno dve povprečni plači.

Prebivalci Slovenije sicer na dopustovanjih najbolj uživajo med sončenjem (55 odstotkov), drugo mesto pa si delita preživljanje časa z družino in ogled naravnih znamenitosti (49 odstotkov). Tretjina vprašanih je odgovorila, da raziskujejo tudi lastno državo. Kot ugotavljajo pri Mediani, se je ta delež med epidemijo, verjetno tudi na račun omejitev potovanj, povečal za skoraj osem odstotnih točk. Slaba tretjina vprašanih uživa med kampiranjem oz. hojo v hribe ter obiskovanjem parkov in vrtov.

So pa slovenski državljani glede na raziskavo med dopusti manj navdušeni nad osvajanjem novih znanj (2,2 odstotka) ali tujih jezikov (4,9 odstotka).