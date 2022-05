Med pandemijo nadzorovali lokacijo več milijonov ljudi

Dokumenti razkrivajo, da je Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je med pandemijo covida-19 kupil dostop do podatkov telefonov več milijonov Američanov, da je nadzoroval njihovo lokacijo

© maxpixel.net

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je med pandemijo covida-19 kupil dostop do podatkov telefonov več milijonov Američanov, da je nadzoroval njihovo lokacijo, razkrivajo dokumenti, ki jih je pridobil ameriški portal Vice. Domnevno pa je nameraval CDC izkoriščati podatke tudi v namene, ki niso povezani s pandemijo.

CDC naj bi lani plačal preprodajalcu podatkov SafeGraph 420.000 dolarjev, da si je za eno leto pridobil podatke do lokacij telefonov več milijonov ljudi. Iz dokumentov pa je razvidno, da je CDC covid-19 izkoristil le kot razlog, da je hitreje kupil podatke, ki pa jih je nameraval uporabljati tudi za bolj splošne namene, poroča Vice.

Podatki SafeGrapha so omogočili vpogled v to, kje ljudje živijo, delajo in kam zahajajo. Čeprav so podatki, ki jih je kupil CDC, namenjeni spremljanju trendov, torej gibanju večjih skupin, so strokovnjaki večkrat posvarili, da se lahko podatke o lokaciji deanonimizira in zlorablja za sledenje posameznikom.

CDC je sprva uporabljal podatke za spremljanje pandemije, kar je bilo ključnega pomena za tekoča prizadevanja za odzivanje, med drugim za spremljanje dejavnosti na območjih, kjer je veljala policijska ura, in za štetje obiskov lekarn, kjer so izvajali cepljenje proti covidu.

CDC je sprva uporabljal podatke za spremljanje pandemije, kar je bilo ključnega pomena za tekoča prizadevanja za odzivanje, med drugim za spremljanje dejavnosti na območjih, kjer je veljala policijska ura, in za štetje obiskov lekarn, kjer so izvajali cepljenje proti covidu.

Pridobljeni dokumenti pa so razkrili še 21 drugih načinov, kako je nameraval CDC izkoristiti dostop do podatkov, med drugim za sledenje vzorcev tistih, ki obiskujejo osnovne in srednje šole s strani šol ter za preučevanje učinkovitosti ukrepov v rezervatu ameriških staroselcev Navajo. Dodatno bi preučevali tudi obiske zelenih površin ter območij za rekreacijo, načine potovanj ter migracije pred, med in po naravnih nesrečah.

Čeprav so nakup podatkov sprva med pandemijo označili za nujen, so dogovor med CDC in SafeGraphom podaljšali, saj CDC trdi, da želi imeti dostop do podatkov tudi v času odpravljanja ukrepov.

SafeGraph po pisanju portala Vice velja za sporno podjetje, ki med drugim preprodaja podatke o lokacijah ljudi, med vlagatelji sta soustanovitelj PayPala Peter Thiel in nekdanji višji predstavnik savdske obveščevalne službe. Spletni velikan Google je lani zaradi spornih praks pridobivanja podatkov odstranil podjetje iz svoje trgovine za aplikacije Play Store, še piše Vice.