Vse bo zdaj drugače

Ne! Vse je že drugače!

Prvi petkov protest po volilnem porazu Janeza Janše

Najbrž se še ne zavedamo popolnoma, kaj pomenijo pravkar minule volitve. Volivci so povsem jasno povedali, da si želijo spodobno demokracijo in ne arogantne avtokracije, ki dela zgolj zase in svoje prisklednike. To je neizpodbitno.