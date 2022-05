Volilna reforma

Hrvaški premier in predsednik opozorila na pomen volilne reforme v BiH, brez katere je po njunem "ogrožena legitimnost volitev"

Hrvaški premier Andrej Plenković in hrvaški predsednik Zoran Milanović sta po ločenih sestankih z vodjo Hrvatov v Bosni in Hercegovini Draganom Čovićem v sredo v Zagrebu opozorila na "pomen volilne reforme v BiH", brez katere je po njunem "ogrožena legitimnost volitev". Milanović je ob tem predlagal Plenkoviću sklic sveta za nacionalno varnost (VNS).

"Brez volilne reforme v BiH država ne bo mogla omogočiti legitimne zastopanosti konstitutivnih narodov niti funkcionalnosti institucij BiH," je po srečanju s Čovićem prek Twitterja sporočil Plenković.

Po mnenju Milanovića pa zaradi trenutne volilne zakonodaje obstaja nevarnost, da Hrvati v BiH ne bodo mogli izbirati svojih predstavnikov, zato je Plenkoviću predlagal sklic seje VNS.

"Predsednik Milanović je obvestil gospoda Čovića o svoji pobudi, da Republika Hrvaška vloži dodatne napore pri partnerjih v Evropski uniji in Natu, da bi zagotovila pravice Hrvatov v BiH, da izbirajo svoje predstavnike v telesih oblasti. Strinjala sta se, da je nesprejemljivo, da se Hrvate v BiH, ki so konstitutivni narod, preglasuje na volitvah in da izvedba volitev po zdajšnjem zakonu ne gre v korist stabilizacije BiH."



Urad hrvaškega predsednika Zorana Milanovića

"Predsednik Milanović je obvestil gospoda Čovića o svoji pobudi, da Republika Hrvaška vloži dodatne napore pri partnerjih v Evropski uniji in Natu, da bi zagotovila pravice Hrvatov v BiH, da izbirajo svoje predstavnike v telesih oblasti. Strinjala sta se, da je nesprejemljivo, da se Hrvate v BiH, ki so konstitutivni narod, preglasuje na volitvah in da izvedba volitev po zdajšnjem zakonu ne gre v korist stabilizacije BiH," so sporočili iz urada predsednika.

Volilna komisija Bosne in Hercegovine (SIP) je v sredo v Sarajevu razpisala splošne volitve v BiH, ki bodo potekale 2. oktobra letos. Predsednik volilne komisije Suad Arnautović je volitve razpisal, ker tako določa obstoječi volilni zakon.

Prelaganje volitev bi po besedah Arnautovića pomenilo kršenje temeljnih državljanskih pravic. Dodal je, da nihče nima pravice vzeti pravice volivcem, da gredo vsake štiri leta na volitve, ob tem pa poudaril, da je volilna reforma v BiH nujna.

