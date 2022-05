Biden: »To je najbolj ekstremna politična organizacija v sodobni ameriški zgodovini«

Ameriški predsednik Joe Biden se sprašuje, kaj je naslednje, na kar se bo spravilo Trumpovo gibanje: "Kaj se bo zgodilo, če otrok, ki pripadajo skupnosti LGBTQ+, naenkrat ne bodo več spustili v učilnice?"

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je gibanje bivšega predsednika Donalda Trumpa s kratico MAGA označil za najbolj ekstremistično organizacijo v sodobni ameriški zgodovini in opozoril, da bodo po odvzemu pravice do splava vrhovni sodniki lahko ukinili tudi pravice LGBTQ+ skupnosti.

Po logiki, s katero je vrhovni sodnik Samuel Alito v prvem osnutku mnenja večine pri odločitvi o zakonu proti splavu države Mississippi utemeljil ukinitev pravice do splava, lahko sodišče v prihodnje ukine razne pravice do zasebnosti, kontracepcije, pravico do homoseksualnih porok in porok med rasami.

Razkritje Alitovega mnenja, s katerim utemeljuje ukinitev pravice do splava, ki se mu je pridružila četverica konservativnih kolegov, je razburila ameriško javnost in sprožila ogorčene odzive na demokratski strani ter proteste zagovornikov pravic žensk.

Objava osnutka je podžgala tudi republikance. Sicer več kot 50 odstotkov Američanov podpira pravico do splava, nasprotuje ji okrog 30 odstotkov, preostali pa niso opredeljeni. Vprašanje je le, kdo bo bolje izkoristil energijo na svoji strani.

Biden je ob tem kritiziral gibanje, ki je s Trumpom dobilo ime in platformo na podlagi njegovega volilnega gesla "Naredimo Ameriko spet veliko" (MAGA). To združuje tudi vse mogoče pripadnike teorije zarot, sicer pa gre večinoma za konservativne bele Američane, ki se bojijo, da jih demografske spremembe spreminjajo v manjšino.

"Kaj je naslednje, na kar se bodo spravili? Kaj se bo zgodilo, če otrok, ki pripadajo skupnosti LGBTQ+, naenkrat ne bodo več spustili v učilnice? Tale MAGA množica je najbolj ekstremna politična organizacija v sodobni ameriški zgodovini," je dejal Biden.

DITJ4Dnhj6U

Po predvideni ukinitvi pravice do splava na zvezni ravni, ki je bila uvedena z odločitvijo vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade leta 1973, bo 26 republikanskih držav nemudoma ukinilo to pravico. Ženske se bodo verjetno na splav podajale v druge države ali območja brez zdravstvene pomoči.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je v sredo dejala, da so republikanci v vojni z Mikijem Miško, nasprotujejo ženskim pravicam in znižanju cen zdravil na recepte. Vojna z Mikijem Miško pomeni spor Floride s podjetjem Walt Disney, ki si je drznilo kritizirati zakon o prepovedi pogovora o temah LGBTQ+ v šolah.

Demokratski guvernerji po celotnih ZDA medtem obljubljajo, da bo pravica do splava pri njih zaščitena in zagotavljajo ženskam iz republikanskih držav, da lahko pridejo opravit splav v njihove države. Če Roe proti Wade res pade, bo okrog 22 demokratskih držav uzakonilo pravico do splava.

Kongresni preiskovalni odbor medtem zaključuje s preiskavo napada na kongres 6. januarja lani, ki so ga izvedli Trumpovi podporniki. Med preiskavo je odbor za zaprtimi vrati zaslišal že okrog 1000 prič, v začetku junija naj bi se začela tudi javna zaslišanja. Tam bodo nekaj tednov predstavljali dokaze in skušali Američanom prikazati celovito zgodbo.

Biden se je v Beli hiši prav tako pohvalil, da je v prvem letu vladanja zmanjšal zvezni proračunski primanjkljaj za 350 milijard dolarjev, v tekočem letu pa je na poti, da ga zmanjša za 1500 milijard dolarjev.

48eKObMD068