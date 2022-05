»Okoljsko ministrstvo naj ostane samostojno!«

Nevladne organizacije pozivajo bodočega mandatarja in vlado, naj okoljskega ministrstva ne združijo z ministrstvom za infrastrukturo

Protest Narave ne damo! na Trgu republike maja leta 2020, ki je opozarjal na korupcijo v okoljskem sektorju v času tretje Janševe vlade

© Borut Krajnc

»Naravovarstvene in prostorske politike bi bile potisnjene ob stran, njihovo izvajanje pa podrejeno interesom razvoja infrastrukture« – se glasi scenarij, ki ga okoljevarstvene in naravovarstvene organizacije napovedujejo v primeru združitve ministrstev za okolje in infrastrukturo. Združitev je nakazal verjetni mandatar Robert Golob, ki ga zdaj organizacije pozivajo k ohranitvi samostojnega ministrstva za okolje z apelom: »Degradacijo krajine in uničevanje narave mora bodoča vlada zaustaviti, ne pa pospešiti!«

»V okoljevarstvenih nevladnih organizacijah se pojavljajo pomisleki glede predlaganega združevanja zaradi bojazni, da bi bile prostorske in naravovarstvene politike potisnjene ob stran, njihovo izvajanje pa podrejeno interesom razvoja infrastrukture. Gre za politično prakso, ki se izvaja že vrsto let, zaradi njene škodljivosti pa jo je potrebno prekiniti,« se glasi enoten poziv.

Dr. Urša Koce iz DOPPS - Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije opozarja, da ohranjena narava in kakovostno okolje pri kreiranju politik ne smeta ostati v ozadju: »Kakršnakoli reorganizacija ministrstev, ki bi lahko resor za okolje postavila v podrejen položaj, bi pomenila nov korak stran od razvojne poti do kakovostnega življenja za vse.«

Dr. Urša Koce,

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

»Ostro nasprotujemo združevanju MOP in MZI. V preteklosti se je združevanje okolja z drugimi sektorji izkazalo za zelo škodljivo in neprimerno; okolje in narava sta bila vedno v podrejenem položaju. V obdobju krize narave in okolja, zloma biodiverzitete ter hitrega uničevanja in izgubljanja habitatov, podnebne krize ter onesnaževanja okolja in narave bi prihajajoča vlada, če bi mislila resno z zelenim prehodom, morala vzpostaviti neodvisno ministrstvo za zaščito narave in okolja. Vse človekove dejavnosti (infrastruktura, energetika, gozdarstvo, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem itd.) imajo namreč vpliv na naravo in okolje,« pa opozarja Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije. Opozarja, da podrejanje sektorjev narave in okolja drugim ministrstvom odpira tudi možnosti za korupcijska tveganja in konflikte interesov. »Naj samo spomnimo, da je bil trenutni minister za okolje in prostor, Andrej Vizjak, prej zaposlen na energetski družbi HESS, v času ministrovanja na MOP pa je naredil izjemno veliko škode na področju narave in okolja (tudi s spremembami področne zakonodaje). Bodoči mandatar dr. Robert Golob, ki prihaja iz energetske družbe Gen-i, pa naj bi podredil okolje infrastrukturi oziroma energetiki, kar je nesprejemljivo, neetično in nemoralno, še manj pa strokovno in v skladu z zelenim razvojem.«

Da okolje, narava in prostor potrebujejo svoj samostojen glas tudi znotraj vlade pozivajo tudi v Focusu, PIC-u in Umanoteri.

Barbara Kvac iz okoljska organizacija Focus vlado poziva, da namesto združevanja ministrstev povleče poteze, ki pa so nujne: »Potrebujemo celovite, organizacijsko strukturne spremembe podnebnega upravljanja tudi skozi horizontalno povezovanje in koordinacijo sektorjev, ki so pomembni za naslavljanje podnebnih sprememb ter krepitev kadrovskih zmogljivosti na tem področju. Politiko prihodnje vlade bi moralo usmerjati podnebno znanstveno posvetovalno telo, ki ga predvideva nov zakon o varstvu okolja, za doseganje družbenega dogovora o temeljnih izzivih podnebne krize pa bosta izredno pomembna izboljšana komunikacija in povezovanje med različnimi akterji, tudi s področja sociale.«