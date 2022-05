Vse za keš?

Starševski vplivneži in oglaševanje izdelkov na Instagramu

Živimo v času »instagramskih mam in očetov«, ki so iz starševskega bloganja ustvarili eno najbolj priljubljenih vsebin z največ ogledi na družabnih omrežjih. »Mami« ali »oči profil«, kjer poročajo vse od težav v partnerskih odnosih do družinskih zadreg, ima danes že skoraj vsak posameznik, ki ima otroka. Poleg populariziranega razkrivanja družinske rutine, izletov in težav, pa na marsikaterem profilu starševskih vplivnežev ne gre brez promocij.