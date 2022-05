Zahtevamo vrnitev Studia City, kakršen je bil

Teh kadrovskih odločitev in programskih sprememb ni mogoče razumeti drugače, kot da gre za obračun z nekom, ki je izrekel kritiko (uredniških in vodstvenih) potez na RTV Slovenija in z oddajo, ki kritično prevprašuje tudi odnose med politično oblastjo in javno radiotelevizijo

Marcel Štefančič, jr. v oddaji Studio City na TV Slovenija

© RTVSLO

Da se Studio City vrača na zaslone 9. maja, ste v generalnem vodstvu RTV zapisali v sporočilu za javnost, objavljenem na MMC 3. maja ob dnevu svobode medijev, ko smo pred stavbo javnega medija organizirali tiskovno konferenco in opozorili na problematično pot, po kateri se medij oddaljuje od javnega. Zadnja oddaja je bila pred tem na sporedu 21. marca, potem ko ste jo praktično čez noč umaknili s sporeda. »Zavedajoč se pomena blagovne znamke Studio City se je vodstvo Informativnega programa Televizije Slovenija odločilo, da bo oddaja v maju doživela nekaj vizualnih in programskih sprememb, med drugim tudi pri vodenju oddaje,« ste pojasnjevali nekaj dni po tem, ko je javnost že izvedela, da dolgoletnemu voditelju Marcelu Štefančiču niste podaljšali pogodbe. »Vodstvo Informativnega programa Televizije Slovenija so k posodobitvi oddaje spodbudile tudi nedavne javne izjave nekdanjega voditelja oddaje, ki jih ocenjujejo kot žaljive do zaposlenih na RTV Slovenija, del javno izrečenega pa bi lahko razumeli tudi kot grožnjo zoper posamezne zaposlene.«

Marcel Štefančič v skrajšani izjavi, izrečeni na Javni tribuni za javno RTV, ki se je posredno dotikate in ki jo citirajo nekateri mediji, pravi:

»Jebeno več nas je kot njih. Njih je samo ene par in vemo točno, kateri so«. Branje celotne izjave kaže, da Štefančič na javni tribuni ne grozi in ni žaljiv, temveč opozarja na nujnost odpora proti poskusom omejevanja novinarske in uredniške avtonomije na Televiziji Slovenija in se sprašuje o poslovni škodi za RTV Slovenija: »Ko poslušam in gledam in vidim, kaj se dogaja na nacionalki zadnje mesece, zadnje leto, je moja prva misel tale: jebeno več nas je kot njih, njih je samo ene par in vemo točno, kateri so. In ne vem zakaj, kot pravi Nataša Štefe, se po redakcijah ne usedemo. Zakaj se ne usedemo? In ko pride noter in pove 'Goloba ne boste imeli', mi rečemo 'imeli ga bomo', seveda ga bomo imeli. Nam je bilo rečeno, da ga ne smemo imeti, pa smo ga imeli, zakaj ostali to ne naredite. Zakaj?«

[glas iz publike]

»Strokovno in profesionalno in ne vem še kako so, bi rekel, zdaj nestrokovne in, kako se reče temu, neposlovne odločitve so to zdaj. Gospod Kadunc bi verjetno lahko knjige pisal o tem, kako nestrokovno in predvsem, kako neposlovno je to, da umikaš oddaje s sporeda, da jih preprosto ni več. Mislim, po kakšni logiki? Po kakšni stroki? Kakšna računica? Skratka, to, bi rekel, se dogaja že ves čas zdaj in to traja in traja in traja in to, bi rekel, počnejo trije, štirje ljudje. Nas je več, bistveno več. Zakaj potem živimo in se obnašamo kot jebena manjšina? To je to.«

Tudi v zadnjem Studiu City, ki je bil na sporedu tri dni pred začetkom volilne kampanje, je opozarjal na politične pritiske ter poskuse podrejanja novinarskega in uredniškega dela, posebej pri poročanju s tiskovne konference zaposlenih pred vhodom v RTV Slovenija konec marca. Oddajo, v kateri so tudi v drugih prispevkih problematizirali primere političnega podrejanja javnih radiotelevizij po Evropi, je Štefančič zaključil z besedami: »V času, ko obsojamo avtokrata, ki je napadel Ukrajino, je treba kar najodločneje obsoditi tudi avtokracijo, ki je napadla nacionalko, to hišo. Vidimo se v ponedeljek, 9. maja, na dan zmage. Ista ura, isti kanal, v živo«.

S tem, ko Marcelu Štefančiču niste podaljšali pogodbe, je očitno konec oddaje Studio City, kot smo ga poznali, čeprav ste sami še pred nekaj meseci mirili javnost, da oddaj, kot je Studio City, ne ukinjate. Teh kadrovskih odločitev in programskih sprememb – posebej ob upoštevanju vaših pojasnil, zakaj ste jih sprejeli – ni mogoče razumeti drugače, kot da gre za obračun z nekom, ki je izrekel kritiko (uredniških in vodstvenih) potez na RTV Slovenija in z oddajo, ki kritično prevprašuje tudi odnose med politično oblastjo in javno radiotelevizijo.

Sindikat bo uporabil vsa pravna in druga sredstva, da zavaruje in pomaga ohraniti njihovo poklicno integriteto, ki jo ogrožate vi, neposredno pa odgovorna urednica IP TVS, Jadranka Rebernik.

Toda Zakon o medijih je v 3. alineji 21. člena jasen, ko gre za spremembo statusa novinarja ali prekinitev pogodbe zaradi izražanja mnenj in stališč: »Novinarju se ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi«. V veljavnem Pravilniku o poklicnih standardih na RTV Slovenija hkrati piše: »Noben delavec RTV Slovenija ne sme biti delovno ali disciplinsko kaznovan ali preganjan zaradi svoje politične, sindikalne ali stanovske dejavnosti, če z njo ne ovira delovnega procesa, svojih delovnih obveznosti ali ne krši zakonskih določil o politični propagandi«.

Potem ko se je pod zahtevo za vrnitev Studia City podpisalo več kot 40.000 državljank in državljanov, je novo peticijo z naslovom Konec političnemu obračunavanju: Marcel naj ostane v nekaj dneh podpisalo skoraj 20.000 ljudi. Ker Marcel Štefančič v izjavi, izrečeni na Javni tribuni za javno RTV, govori o boju proti omejevanju novinarske avtonomije, se sprašujemo, zakaj je za uradno najbolj odgovorne v uredništvu in generalno vodstvo javne radiotelevizije boj za novinarsko in uredniško avtonomijo problem. Kot novinarji smo k temu zavezani, saj gre za enega od temeljnih postulatov uzakonjene medijske svobode – tudi na RTV Slovenija.

V Sindikatu novinarjev Slovenije zato zahtevamo vrnitev Studia City, kot je bil – z Marcelom Štefančičem kot voditeljem. Prav tako zahtevamo, da nemudoma prenehate s pritiski na ekipo ustvarjalcev Studia City. Sindikat bo uporabil vsa pravna in druga sredstva, da zavaruje in pomaga ohraniti njihovo poklicno integriteto, ki jo ogrožate vi, neposredno pa odgovorna urednica IP TVS, Jadranka Rebernik.

Alenka Potočnik, predsednica Sindikata novinarjev Slovenije

Mojca Zabukovec, glavna tajnica Sindikata novinarjev Slovenije