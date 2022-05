Prva temnopolta tiskovna predstavnica

Ameriški predsednik Biden je na položaj svoje tiskovne predstavnice imenoval Karine Jean-Pierre

Prva temnopolta predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre

© Cameron Smith / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je na položaj tiskovne predstavnice Bele hiše imenoval Karine Jean-Pierre, ki bo 13. maja zamenjala Jen Psaki. Karine Jean-Pierre po rodu s Haitija bo prva temnopolta tiskovna predstavnica Bele hiše, ki je obenem še prva odkrita lezbijka.

Jen Psaki je že ob prevzemu položaja povedala, da bo ostala le kakšno leto dni. Po odhodu iz Bele hiše bo kariero nadaljevala na televiziji MSNBC.

Njeno naslednico čaka težka pot, saj bo skušala Beli hiši pomagati v prizadevanjih, da demokrati na novembrskih kongresnih volitvah ohranijo večino v predstavniškem domu kongresa in senatu, pri čemer jim trenutno ne kaže najbolje.

Med osrednjimi temami, ki jih bo pojasnjevala bodo ukrepi vlade proti inflaciji, ukrepi glede vojne v Ukrajini, ublažitev posledic po pričakovani ukinitvi pravice do umetne prekinitve nosečnosti in ukrepi proti provokacijam Severne Koreje. Ta mesec bo z Bidnom potovala tudi na Japonsko in v Južno Korejo, junija pa v Evropo.

Pred prihodom v Bidnovo vlado je Karine Jean-Pierre delala kot tiskovna predstavnica politične akcijske skupine MoveOn ter kot komentatorka televizij NBC ter MSNBC. Delala je tudi v vladi predsednika Baracka Obame in v njegovi kampanji za ponovno izvolitev.

Psaki je ob imenovanje naslednice izpostavila zgodovinsko naravo njenega imenovanja. Karine Jean-Pierre pa je povedala, da ji je imenovanje v veliko čast.

Karine Jean-Pierre je doslej že nekajkrat nadomeščala Psaki na novinarskih konferencah in neformalno kramljala z dopisniki iz Bele hiše, ko so skupaj s predsednikom potovali s predsedniškim letalom. Že lani in letos marca je z Bidnom potovala v Evropo namesto Psaki, ki jo je obakrat doletela okužba s covidom-19.

Biden je o Psaki dejal, da je v sobo za novinarske konference Bele hiše vrnila standarde dostojnosti in spodobnosti. "Hvaležen sem ji za služenje državi in ji želim vse dobro v prihodnje," je sporočil Biden. Glede Jean-Pierre pa je sporočil, da na položaj prinaša izkušnje, nadarjenost in integriteto.

Biden je prav tako sporočil, da se na položaj višje svetovalke vrača demokratska strateginja Anita Dunn, ki mu je svetovala v času predsedniške kampanje, podobne naloge pa je opravljala tudi pri Obami. Dunn velja za eno vodilnih demokratskih komunikacijskih in političnih strateginj.

