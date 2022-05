»Trenutno težje preživijo predvsem starejši upokojenci in družine z veliko otroki«

Ob svetovnem dnevu Rdečega križa, ki ga bomo obeležili v nedeljo, opozorila o zaostrovanju gospodarske krize, ki bo za najranljivejše skupine ljudi povečala potrebo po pomoči

Na svetovni dan Rdečega križa se bodo po svetu spomnili vseh prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na vse humanitarne potrebe in stiske. Svetovni dan Rdečega križa obeležujemo 8. maja ob obletnici rojstva ustanovitelja, Švicarja Henrija Dunanta. Kot očividcu bitke pri Solferinu v Italiji se mu je porodila zamisel, da bi ustanovil organizacijo, ki bi nevtralno pomagala vsem ranjenim vojakom. V nedeljo se bo pri nas začel teden Rdečega križa Slovenije, med katerim bodo ozaveščali o pomenu humanitarnosti, ki je po besedah Vesne Mikuž danes še kako aktualna.

V okviru Rdečega križa in Rdečega polmeseca na svetu deluje 14,9 milijona prostovoljcev v 192 državah sveta, kar po besedah predsednice Rdečega križa Slovenije (RKS) Mikuž pomeni, da je prostovoljec Rdečega križa ali Rdečega polmeseca vsak 524. prebivalec našega planeta.

V Rdečem križu Slovenije deluje okoli 10.000 prostovoljcev, ki po besedah Mikuž predstavljajo zelo pomemben del njegovega delovanja. "Prostovoljci so tisti, ki organizacijo poženejo, da opravi poslanstvo, ki si ga je zadala. Brez njih neka takšna humanitarna organizacija, kot je Rdeči križ, ne more obstati," je dejala.

Moto letošnjega svetovnega dneva Rdečega križa je Verjamemo v moč prijaznosti, s čimer želijo pokazati, "da lahko vsaka najmanjša prijaznost pozitivno spreminja svet".

Sledil bo teden RKS, s katerim želijo po besedah Mikuževe slovenski javnosti sporočiti, da vsaka, tudi najbogatejša družba, potrebuje prostovoljce in humanitarne organizacije, ki jih povezujejo. Moto tedna bo zato Skupaj smo neustavljivi, "kar pomeni, da želimo izpostaviti pomembnost humanitarnosti, sodelovanja in spoštovanja človekovega dostojanstva".

Po vsej Sloveniji bodo z različnimi dogodki ozaveščali o pomenu humanitarnosti in predstavljali dejavnosti RKS, pri čemer je podrobnejši izbor posameznih aktivnostih prepuščen samim območnim združenjem, ki jih je 56. Med drugim bodo vrednoti, kot sta humanitarnost in prostovoljstvo, predstavili učencem na več kot 300 osnovnih šolah.

Predsednica RKS ocenjuje, da je humanitarnost v takšni ali drugačni obliki danes vedno bolj aktualna, "posebej še pogledamo vse izredne razmere, ki smo jih priča, kot so na primer epidemija covida-19, podnebne spremembe, vojna v Ukrajini ter široke verižne reakcije v gospodarskem in socialnem razvoju".

Trenutno RKS po besedah Mikuž najbolj zaposluje pomoč socialno ogroženim s prehranskimi paketi, zbiranje in delitev vseh oblik pomoči najranljivejšim ter pomoč beguncem iz Ukrajine. Pri tem ne gre pozabiti niti dnevnih aktivnosti, kot so tečaji prve pomoči in krvodajalstvo.

"V času epidemije je bilo veliko novih ljudi, ki so potrebovali našo pomoč, predvsem zaposlenih, ki so izgubili delo, zdaj pa se znova vračamo v stare tire," je odgovorila na vprašanje, ali se potreba po pomoči povečuje. "Se pa znova zaostruje gospodarska kriza, kar bo povečalo potrebo po pomoči. Trenutno težje preživijo predvsem starejši upokojenci in družine z veliko otroki, kjer je zaposlen le eden od staršev ali pa sta oba starša na minimalni plači," je pojasnila.

Pri beguncih iz Ukrajine pa so težave po besedah Mikuž različne. "Osnovnih potrebščin, kot so oblačila in hrana, je dovolj. Večje so težave tam, kjer je treba pokriti še kakšne dodatne stroške, na primer stroške za nastanitev, plačilo položnic in podobno," je navedla.

V Tednu Rdečega križa Slovenije bo v skladu z zakonom od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ter vsake poštne pošiljke obračunan prispevek za Rdeči križ v višini 0,17 evra. Zbrana sredstva bodo namenili za humanitarno dejavnost RKS ter plačilo stroškov organizacije tedna Rdečega križa.