Zahod: »Rusija bo plačala za surovo ravnanje v Ukrajini«

Ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz sta se v telefonskem pogovoru strinjala, da ne bosta priznala nobenih ozemeljskih osvojitev Rusije v Ukrajini in potrdila zavezo, da bo Rusija plačala za surovo ravnanje v Ukrajini. Bela hiša je sporočila, da bosta državi še naprej pomagali Ukrajini.

Biden je pozdravil nemško varnostno in humanitarno pomoč Ukrajini kakor tudi partnerstvo obeh držav med to krizo. Nemška vlada pa je sporočila, da sta voditelja zavrnila nedavne izjave ruskega vodstva za diskreditacijo ukrajinskega vodstva, ki ima demokratično legitimnost.

Ameriški mediji so medtem v četrtek poročali, da so Ukrajinci 14. aprila uspeli potopiti ponos ruske črnomorske flote križarko Moskva s pomočjo ameriških obveščevalnih podatkov. Zadeli so jo z dvema raketnima izstrelkoma neptun, potem ko so jim Američani posredovali podatke o natančni lokaciji križarke.

Ameriška televizija NBC navaja neimenovanega uradnika Bidnove vlade, ki je zatrdil, da Washington ni vnaprej vedel, da bodo Ukrajinci napadli Moskvo in ni bil vpleten v odločitev o napadu.

Časnik New York Times je že prej poročal, da so ameriški obveščevalni podatki Ukrajincem pomagali pri uspešnih napadih na ruske generale.

"Ukrajina združuje informacije, ki jih posredujemo mi in drugi partnerji, z obveščevalnimi podatki, ki jih sama zbira na bojišču. Nato se sama odloči, kako bo ukrepala."



John Kirby,

tiskovni predstavnik Pentagona

V odzivu na poročilo časnika je tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby dejal, da je res, da ZDA oskrbujejo sile v Kijevu z vojaškimi obveščevalnimi podatki, da bi pomagale Ukrajincem braniti njihovo državo. A je pri tem poudaril, da ZDA ne zagotavlja obveščevalnih podatkov o lokaciji visokih vojaških voditeljev na bojišču in ne sodeluje pri odločitvah ukrajinske vojske o njenih ciljih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ukrajina združuje informacije, ki jih posredujemo mi in drugi partnerji, z obveščevalnimi podatki, ki jih sama zbira na bojišču. Nato se sama odloči, kako bo ukrepala," je še dodal.

Bela hiša in Pentagon si namreč prizadevata omejiti širjenje informacij o obsegu ameriške pomoči v upanju, da ne bosta sprožila širšega konflikta med Rusijo in Ukrajino. Kljub temu se je podpora Washingtona Ukrajini od 24. februarja bistveno povečala. Na začetku so ZDA trdile, da želijo Ukrajini le pomagati preživeti, sedaj pa Washington pravi, da je njihov cilj v vojni dolgoročno oslabiti Rusijo.