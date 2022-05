Druga koalicijska pogajanja prinesla okviren razrez resorjev

Pogovore bodo nadaljevali naslednji teden, ko bodo znana tudi imena ministrskih kandidatov

Predsednica SD Tanja Fajon, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in koordinator Levice Luka Mesec

V drugih koalicijskih pogajanjih na ravni predsednikov strank so se dogovorili o okvirnem razrezu resorjev, je za medije dejal Robert Golob. Okrepiti želijo področja podnebne politike, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in regionalnega razvoja. Pogovore bodo nadaljevali naslednji teden, ko bodo znana tudi imena ministrskih kandidatov.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je po koncu koalicijskih pogajanj v izjavi za medije dejal, da "vnašajo štiri resorje", pri čemer je naštel področja podnebne politike, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in regionalnega razvoja, ki jih želijo okrepiti "z namenom, da bomo lažje obvladovali krizne čase".

Na poznejše novinarsko vprašanje, v kakšni obliki bodo krepili našteta področja, torej ali gre dejansko za štiri povsem nova ministrstva, ali se bo okrepilo kot del obstoječih ministrstev, Golob danes še ni odgovoril, saj se morajo o tem najprej pogovoriti v strankah bodoče koalicije. "Ne želimo organov naših strank spraviti v situacijo, da bi o razrezu izvedeli preko medijev," je dejal. Tako je znano le, da se bržkone obeta več kot obstoječih 18 resorjev, ne pa tudi koliko več.

"Prepričan sem, da živimo v časih, ko bomo morali začeti izvajati spremembe, ker nas k temu priganja čas. Sprememb pa, ne da v to nekaj vložiš, ne moreš izvajati niti v politiki," je povečanje števila resorjev komentiral Golob.

Resorje so "načeloma razdelili", špekulacije, da naj bi SD dobila štiri in Levica tri resorje, so po Golobovih besedah "blizu" dogovora, niso pa to še dokončna razmerja.

Predsednica SD Tanja Fajon je dejala, da so se z "jasnim razrezom ministrstev načeloma strinjali", so pa pred njimi veliki izzivi. Preverili ga bodo na organih stranke, napoveduje pa, da se bodo v SD držali vseh rokov ambiciozne časovnice za sestavo vlade, v katero želijo po njenih besedah vstopiti iskreno in z najboljšo ekipo.

Koordinator Levice Luka Mesec je dejal, da pogovori potekajo gladko. Med temami, katerim so dali poseben poudarek, pa je bil po njegovih besedah tudi nakup oklepnikov, ki ga želi izvesti obrambni minister Matej Tonin. "Bodoča koalicija se strinja, da obstoječa oblast nima nikakršnega mandata, da te nakupe izvršuje, podpisuje pogodbe ali daje nove zaveze Natu," je dejal Mesec.

Golob je dejal, da so končno v situaciji, ko lahko nabirajo imena ministrskih kandidatov. O njih bodo govorili naslednji teden, celotna ministrska ekipa naj bi bila po njegovih besedah znana v sredo.

Dejal je še, da so v Gibanju Svoboda že opravili pogovore o sodelovanju s strankama LMŠ in SAB, ki se jima ni uspelo uvrstiti v parlament. Dokončnega dogovora še ni, stranki tudi nista prisotni v koalicijskih pogajanjih, je dejal Golob. Vsi morebitni kadri LMŠ in SAB pa bi pripadali kvoti Gibanja Svoboda.