VIDEO: U2 v Ukrajini

Bono in The Edge nenapovedano nastopila v eni od postaj podzemne železnice v Kijevu

Člana irske glasbnene skupine U2 Bono in The Edge sta danes nenapovedano nastopila v eni od postaj podzemne železnice v Kijevu, ki se zdaj zaradi napadov ruske vojske uporablja kot zaklonišče. Zaigrala sta uspešnice skupine, kot so Sunday Bloody Sunday, Desire in With or Without You, pa tudi klasiko Stand By Me.

"Predsednik Volodimir Zelenski nas je povabil, da zaigramo v Kijevu in izkažemo našo solidarnost z Ukrajinci. To sva tudi naredila," sta Bono in The Edge zapisala danes na Twitterjevem računu skupine U2.

Bono in The Edge

Bono je na koncertu po poročanju medijev povedal, da se Ukrajinci ne borijo le za svojo svobodo, "temveč za vse nas, ki ljubimo svobodo".

Z njima naj bi na odru nastopil Taras Topolja iz ukrajinske skupine Antitila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred dnevi je v Ukrajino potovala že ameriška igralka Angelina Jolie, ki je v Lvovu na zahodu države obiskala ranjene otroke v bolnišnici.

A9cyq5VDQbw

XWIWQgJY1VQ

3scSJ6LxRHo