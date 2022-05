Pahor: »Volitve so bile poštene in transparentne«

Predsednik republike Borut Pahor je podpisal ukaz o sklicu ustanovne seje Državnega zbora (DZ) 13. maja

Predsednik republike Borut Pahor je danes po prejetju zapisnika Državne volilne komisije (DVK) o uradnih izidih aprilskih državnozborskih volitev podpisal ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije, ki bo 13. maja ob 11. uri. Ob tem je ocenil, da je bil "volilni proces pošten in transparenten".

Pahor je danes namreč sprejel predsednika DVK Petra Goloba in direktorja službe DVK Dušana Vučka. Golob mu je predal uradni zapisnik o ugotovitvi izida volitev v državni zbor, ki so bile 24. aprila. Te kažejo, da je zmagovalka volitev stranka Gibanje Svoboda, ki so ji volivci namenili najvišjo, 34,45-odstotno podporo in je tako dobila 41 poslanskih mandatov. V DZ so se uvrstile še SDS s 23,48 odstotka glasov (27 mandatov), NSi s 6,86 odstotka (osem mandatov), SD s 6,69-odstotno podporo (sedem mandatov) in Levica, ki jo je podprlo 4,46 odstotka volivcev in bo v DZ imela pet poslancev.

V novem sklicu DZ bo tako sedelo 36 poslank in 54 poslancev, le približno tretjina poslancev bo istih kot v iztekajočem se mandatu.

Pahor se je danes v izjavi za javnost zahvalil Golobu, Vučku in več kot 20.000 ljudem, ki so pomagali pri izvedbi volitev, za opravljeno delo in ocenil, da je bil "volilni proces pošten in transparenten".

Predsednik republike je spomnil, da bo DZ konstituiran, ko bo potrjena več kot polovica mandatov. Tistega dne bo nagovoril poslance in jih seznanil z nekaterimi vprašanji, ki jih čakajo na začetku mandata, med drugim s postopkoma imenovanja novega predsednika Računskega sodišča RS in viceguvernerja Banke Slovenije.

Po njegovih besedah morajo biti v sedmih dneh od ustanovne seje imenovani vodje poslanskih skupin, takoj po tem pa bo sklical posvetovanja z njimi o možnih kandidatih za mandatarja za sestavo nove vlade. Ta naj bi bila opravljena najpozneje do 23. maja.

"Če bom na posvetovanjih ugotovil prepričljivo podporo za mandatarja - in tu presenečenj tokrat ne pričakujem - bom, tako menim, še isti dan podpisal predlog njegove kandidature in jo uradno poslal v DZ. Tako bodo ustvarjeni pogoji za čimprejšnje imenovanje mandatarja in nove vlade," je še dejal Pahor. Mandatarstvo se tako obeta predsedniku Gibanja Svoboda Robertu Golobu.

Tudi predsednik DVK Golob je po predaji zapisnika o uradnih izidih volitev poudaril, da so bile volitve "poštene in zakonite". Kot je spomnil, pa so nekatere volilne aktivnosti letos padle v čas praznikov in s tem čas dopustov, kar je povzročilo določene težave pri pošiljanju volilnega gradiva in glasovnic v tujino. Tu je namreč prišlo do "delne zamude". "A tudi te zadeve smo rešili. To kažeta tudi volilna udeležba, ki je dosegla 71 odstotkov, in število glasovnic iz tujine," je prepričan.

Po Golobovih besedah se je "vnovič pokazalo, da je volilni proces v Sloveniji odprt in transparenten". "Zasnovan je na način, da odpravlja vsakršen dvom o legitimnosti samih postopkov in tudi legitimnosti volitev. Je pa DVK, kot že večkrat prej, ugotovila določene pomanjkljivosti. Na to bomo takoj opozorili zakonodajalca, predvsem glede določitve rokov, postopka kandidiranja in pošiljanja glasovnic v tujino," je napovedal.

V tej luči je zavrnil tudi dvome o poštenosti volitev in pozive k odstopu zaradi v soboto potrjene spremembe pri delitvi mandatov. Državna volilna komisija je namreč v postopku ugotavljanja izida volitev poslancev v DZ skrbno preverila izide volitev, ki so jih ugotavljale volilne komisije volilnih enot, pri tem pa ugotovila, da je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Spremembe so glede na neuradne izide pri šestih poslanskih imenih, medtem ko število poslanskih mandatov po posameznih strankah ostaja enako.

Kot je zatrdil Golob, DVK ni zakrivila tega dogodka, temveč ga je rešila. Do napake je prišlo zaradi napačne zasnove računalniškega sistema, je pojasnil in dodal, da je "samo po zaslugi DVK, ki je zahtevala preverjanje teh podatkov, prišlo do rešitve". Gre za tri računalniške programe, ki so zdaj popravljeni. Poleg tega je bila že predlagana sprememba zakona o volitvah v DZ, da bo bolj jasen in bo omogočil tudi ročno ali bolj enostavno preverbo delitve mandatov, je sklenil Golob.

