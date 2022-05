Več sirskih otrok potrebuje pomoč kot kadarkoli doslej

Unicef opozarja, da pomoč potrebuje 9,3 milijona sirskih otrok znotraj in zunaj države

Več sirskih otrok potrebuje pomoč kot kadarkoli doslej, odkar je pred več kot desetletjem izbruhnila državljanska vojna, so danes opozorili pri Skladu ZN za otroke (Unicef). Po njihovem izračunu pomoč potrebuje 9,3 milijona sirskih otrok znotraj in zunaj države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Financiranje humanitarnih operacij medtem usiha."



Adele Khodr,

vodja Unicefa na Bližnjem vzhodu

"Sirski otroci so trpeli že predolgo in ne bi smeli več trpeti," so sporočili iz Unicefa. "Več kot 6,5 milijona otrok v Siriji potrebuje pomoč, kar je največ od začetka krize pred več kot 11 leti," so dodali.

Še 2,8 milijona pomoči potrebnih otrok je zbežalo iz Sirije v druge države v regiji, je za AFP pojasnila tiskovna predstavnica Unicefa Juliette Touma. Kot je dodala, je torej skupno število otrok, ki potrebuje pomoč, 9,3 milijona. AFP je sicer sprva poročal o 12,3 milijona sirskih otrocih, ki potrebujejo pomoč.

"Sirski otroci so trpeli že predolgo in ne bi smeli več trpeti."



Unicef

Število pomoči potrebnih se veča tudi zaradi vse višjih cen hrane, kar je tudi posledica vojne v Ukrajini. Otroci pa so med najbolj ranljivimi, opozarjajo.

Vendar se Unicef sooča s pomanjkanjem sredstev za sirske otroke. "Financiranje humanitarnih operacij medtem usiha," je opozorila vodja Unicefa na Bližnjem vzhodu Adele Khodr. Trenutno so zbrali manj kot polovico sredstev, ki bi jih rabili za letos, so pojasnili.

pW3toYFtQ1Q