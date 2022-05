Zelenski: »Rusija je pozabila na vse, kar je bilo pomembno za zmagovalce v drugi svetovni vojni«

Ukrajinski predsednik Zelenski je dejal, da je Ukrajina del svobodnega sveta, Rusija pa izolirana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video nagovoru na predvečer dneva zmage dejal, da je Ukrajina že del svobodnega sveta. To je v očitnem nasprotju s tistim, kar bomo videli v Moskvi, je dodal. V ruski prestolnici bo namreč danes parada ob dnevu zmage nad nacizmom, na kateri je pričakovati govor ruskega predsednika Vladimirja Putina.

V nedeljo je Ukrajino obiskalo več gostov iz tujine, med njimi ameriška prva dama Jill Biden, kanadski premier Justin Trudeau, predsednica nemškega parlamenta Bärbel Bas ter tudi pevec skupine U2 Bono.

"Prepričan sem, da je ta dan v Ukrajini pokazal, da smo del svobodnega sveta in združene Evrope," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Zelenski.

"To je v očitnem nasprotju z osamljenostjo Moskve v zlu in sovraštvu, ki mu bomo priča," je dodal glede današnje vojaške parade v Moskvi, s katero naj bi obeležili 77. obletnico zmage v drugi svetovni vojni.

"Rusija je pozabila na vse, kar je bilo pomembno za zmagovalce v drugi svetovni vojni," je še dejal Zelenski.

"Žal se zlo ponavadi vrača, ko ljudje ne spoštujejo pravic drugih ljudi, ne upoštevajo zakonov in uničujejo kulturo. Prav to se je zgodilo ruski državi. Zato se moramo zdaj vsi braniti. Braniti svoje ljudi, mesta in celo muzeje, ki postajajo tarče ruskih raketnih napadov."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Na parado niso povabljeni tuji voditelji, se pa ugiba, da bo Putin dogodek izkoristil za objavo pomembnega sporočila glede nadaljevanja invazije na Ukrajino.

Zelenski je povedal še, da je bilo od začetka ruskih vojaških operacij v Ukrajini pred dvema mesecema in pol prizadetih skoraj 200 objektov kulturne dediščine v državi, je poročala katarska tiskovna agencija QNA.

"Do 7. maja je ruska vojska uničila ali poškodovala že skoraj 200 objektov kulturne dediščine," je dejal v sobotnem večernem video nagovoru.

Med njimi je tudi muzej ukrajinskega pesnika in filozofa Grigorija Skovorode v regiji Harkov, ki ga je noč pred njegovim nagovorom zadela raketa, je povedal Zelenski.

