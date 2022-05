Non-paper: »Že imamo Evropo, ki deluje«

Okoli deset držav članic Evropske unije, med njimi Slovenija, je pripravilo t. i. non-paper, v katerem so kritične do uporabe idej evropskih državljanov v okviru konference o prihodnosti Evrope za interese posameznih institucij

"Ideje državljanov v okviru konference morajo govoriti same zase in si zaslužijo resno obravnavo. Ne smejo biti instrumentalizirane za posebne interese institucij," so države poudarile v dokumentu, ki ga je pridobila STA.

Poudarjajo, da bodo poročilo konference in posamezne predloge podrobno preučili. Ob tem so vse institucije EU pozvali, naj predloge obravnavajo v skladu z rednimi postopki in dogovorjenimi pravili konference.

Vse odločitve bodo sprejete v skladu z delitvijo pristojnosti na podlagi pogodbe in ob spoštovanju ključnih načel, kot sta subsidiarnost in proporcionalnost, so še poudarile članice v non-paperju, katerega pobudnici sta po neuradnih informacijah Danska in Švedska.

Dodali so, da namen konference ni bil sprememba pogodb EU, temveč je pomembno, da naslovijo ideje in skrbi državljanov. "Čeprav ničesar ne izključujemo, ne podpiramo nepremišljenih in preuranjenih poskusov za sprožitev postopka za spremembe pogodb," so poudarili.

Po njihovem mnenju je odziv na krize v zadnjih letih, vključno s pandemijo covida-19 in rusko agresijo na Ukrajino, pokazal, da EU lahko deluje v okviru trenutnih pogodb.

"EU je delovala hitro ter našla in izvedla učinkovite skupne rešitve. Že imamo Evropo, ki deluje. Ni nam treba hiteti v institucionalne reforme, da bi dosegli rezultate," so še poudarile članice v dokumentu.

Evropski poslanci so preteklo sredo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo, v kateri so pozvali k spremembi pogodb EU. Resolucija sicer ni zavezujoča, morebitne spremembe evropskih pogodb pa bi moralo soglasno potrditi vseh 27 članic povezave, ki imajo za to predvidene različne postopke.

Kot so pojasnili viri pri EU, Slovenija sicer ne nasprotuje spremembam pogodb, jo pa motijo nekateri drugi predlogi v okviru konference. Med temi izpostavljajo oblikovanje transnacionalnih list na evropskih volitvah.

Von der Leyen in Macron za spremembo pogodb EU

Konferenca o prihodnosti Evrope je bila sicer ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici lanskega leta. Kot predsedujoča država pa je Slovenija sodelovala tudi pri vodenju konference, katere sklepni dogodek poteka danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Tam bodo člani izvršnega odbora konference predsednikom Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Francije, ki trenutno predseduje Svetu EU, predali predloge na različnih področjih, ki so jih oblikovali v okviru konference.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in Emmanuel Macron, predsednik Francije, ki predseduje Svetu EU, sta danes podprla spremembe pogodb Evropske unije, prav tako sta podprla sklic konvencije za revizijo pogodb, za katero se je zavzel Evropski parlament.

