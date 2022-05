Gasilci Toninu: »Gre za skrajno nesramne, zavajajoče in neresnične navedbe«

Sindikat poklicnega gasilstva kritično do izjav obrambnega ministra Mateja Tonina in državnega sekretarja Janeza Žaklja

Obrambni minister Matej Tonin

© Borut Krajnc

V sindikatu poklicnega gasilstva so kritični do izjav obrambnega ministra Mateja Tonina in državnega sekretarja Janeza Žaklja, ki sta ob mednarodnem dnevu gasilstva dejala, da naj bi se sindikat na račun političnih preigravanj odpovedal dobrim vsebinam za poklicne gasilce. Navedbe so v sindikatu označili za "nesramne, zavajajoče in neresnične".

Pri kolektivni pogodbi za poklicne gasilce se namreč zatika pri dodatnih dveh dneh dopusta, ki jih želi sindikat, in zaradi česar normativni del omenjene pogodbe še ni bil sklenjen.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Žakelj je na novinarski konferenci minuli teden to označil za "politično dejanje", saj da v sindikatu niso želeli, da bi minister Tonin to pogodbo podpisal. Temu je pritrdil tudi Tonin, ki je dejal, da če bi se zaprlo vprašanje dopusta, bi njihova ekipa lahko pripeljala pogajanja do konca pred volitvami, kar pa po njegovem mnenju nekaterim v sindikatu ni bilo v interesu. Dodal je, da bodo zaradi tega "nastradali" predvsem poklicni gasilci.

Žakelj je sindikat razburil tudi z izjavami, da je bil položajni dodatek rešen že v prvih parih sestankih. V sindikatu so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da vladna pogajalska skupina ni bila pripravljena udejanjiti tistega, kar so se s predhodno ekipo obrambnega ministrstva že dogovorili, do tega dodatka pa operativni vodje še vedno niso upravičeni.

V sindikatu Toninove in Žakljeve izjave najostreje obsojajo. "Gre za skrajno nesramne, zavajajoče in neresnične navedbe, z očitno željo povzročiti razdor med poklicnimi gasilci in škodo Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije," je zapisal generalni sekretar sindikata David Švarc.

"Pričakujemo in verjamemo, da bomo od naslednje vladne pogajalske ekipe deležni več posluha in da bomo začrtane cilje z iskreno željo obeh strani tudi uspešno pripeljali do konca."



Sindikat poklicnega gasilstva

V sindikatu so zapisali še, da jim vse to "upajo očitati" kljub temu, da so več kot leto dni zavračali začetek pogajanj, da zaradi urnika, ki ga je krojila vladna skupina, pogajanja še zdaleč niso bila tako intenzivna, kot bi lahko bila, da se je vladna skupina od samega začetka izmikala pogajanjem o tarifnem delu kolektivne pogodbe, da poleg člena o dopustu niso uredili statusa prazničnih dni za poklicne gasilce, za kar jim delodajalci zdaj jemljejo dopust, ter da niso uredili člena, s katerim bi pred "avtomatsko" odpovedjo zavarovali trenutno veljavne kolektivne pogodbe v nekaterih poklicnih gasilskih enotah.

"In nenazadnje, to nam upajo očitati kljub temu, da smo zaradi porušenih plačnih razredov v javnem sektorju, že v začetku februarja 2022 podali zahtevo za uvrstitev delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva šest plačnih razredov višje, pa se vladna stran o tem ni želela niti pogajati," so zapisali. Poklicni gasilec je uvrščen v 24. plačni razred in prejema 11 evrov nad minimalno plačo, so dodali.

V sindikatu obžalujejo, da ni prišlo do sklenitve kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. "Pričakujemo in verjamemo, da bomo od naslednje vladne pogajalske ekipe deležni več posluha in da bomo začrtane cilje z iskreno željo obeh strani tudi uspešno pripeljali do konca," so še zapisali.