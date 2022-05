Britanski obrambni minister: »Putin zrcali fašizem in tiranijo izpred 70 let«

Ben Wallace ruskega predsednika, njegove generale in njegov ožji krog obtožuje, da z invazijo na Ukrajino zrcalijo fašizem in tiranijo izpred 70 let ter "ponavljajo napake totalitarnih režimov prejšnjega stoletja"

Ben Wallace

© Arron Hoare / Flickr

Britanski obrambni minister Ben Wallace je ob dnevu zmage nad fašizmom rusko invazijo v Ukrajini primerjal z nacističnimi grozodejstvi in hkrati obsodil "absurdnost" ruskega vojaškega vrhovnega poveljstva na paradi v Moskvi, ki jo je zaznamoval govor predsednika Vladimirja Putina, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V govoru v Londonu je britanski obrambni minister, tudi sam nekdanji vojak, opozoril na absurdnost ruskih generalov, ki se bleščijo v svojih urejenih paradnih uniformah in so obteženi s številnimi medaljami, češ da so povsem soudeleženi pri Putinovi ugrabitvi ponosne zgodovine njihovih prednikov, ki so se borili proti fašizmu.

"Z invazijo na Ukrajino Putin, njegov ožji krog in njegovi generali zdaj zrcalijo fašizem in tiranijo izpred 70 let ter ponavljajo napake totalitarnih režimov prejšnjega stoletja," je dejal in dodal, da bi morala tudi njihova usoda biti enaka.

"Ruskih žrtev iz preteklosti ne smemo pozabiti, vendar tudi ne lekcij o tem, kaj čaka storilce takšne neizprosne brutalnosti," je opozoril.

Hkrati je ruskega predsednika obtožil zavajanja in laganja, ko je ta namigoval, da je Nato pripravljal invazijo na Rusijo. "Mislim, da Putin verjame v tisto, v kar hoče verjeti, in se v njem rahlo izraža obup," je dejal in ponovno pozval, naj se Putinu in njegovim generalom sodi na mednarodnem sodišču za vojne zločine, podobno kot nacističnemu vodstvu po drugi svetovni vojni.

Govor v Nacionalnem muzeju vojske v Londonu je sovpadal z dnevom zmage, ki ga Rusija vsako leto obeležuje 9. maja v spomin na zmago nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Vrhunec današnje parade v Moskvi je sicer bil govor Putina, v katerem se je ruski predsednik zahvalil vojaškim silam v Ukrajini, ponovno poskušal upravičiti rusko invazijo in dodal, da Nato in Ukrajina ustvarjata nesprejemljive grožnje na ruskih mejah.

C8yXec1Fs-k