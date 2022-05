»Borbeni duh Ane Frank navdihuje mlade, ki so ogorčeni zaradi izključevanja in diskriminacije«

Ana Frank

© Flickr

Petinsedemdeset let po prvi objavi njenega dnevnika je Ana Frank za mlade še vedno identifikacijski lik, meni Meron Mendel, direktorica Izobraževalne ustanove Ane Frank (Anne Frank Bildungsstätte) v Frankfurtu.

"Borbeni duh Ane Frank in humanistično sporočilo njenega dnevnika navdihujeta otroke in mlade, ki so ogorčeni zaradi izključevanja in diskriminacije," je Meron Mendel povedala za nemško tiskovno agencijo dpa in dodala, da dnevnik Ane Frank navdihuje tudi odrasle.

"Tudi pisanje dnevnika in dokumentiranje izkušenj se mladim zdi privlačno," je povedala in dodala: "To ne velja le za 'selfi generacijo': vsaka generacija najde svoj pristop k dnevniku Ane Frank - bodisi v stripovski izdaji, filmu ali na Instagramu in TikToku."

Ana Frank ima še danes ogromen identifikacijski potencial in njen dnevnik odpira vrata do obravnave aktualnih konfliktov. "V svojem dnevniku se ukvarja z antisemitizmom in različnimi oblikami izključevanja, z vprašanji vojne in miru, boljšim svetom, človekovimi pravicami in demokracijo," je še povedala direktorica Izobraževalne ustanove Ane Frank.