Prvi LGBTQ+ muzej

Muzej je v stavbi iz 19. stoletja v bližini preurejenega območja železniške postaje King's Cross v Londonu

© Wikimedia Commons

V Londonu je minuli teden odprl vrata prvi LGBTQ+ muzej v Združenem kraljestvu. Namen muzeja, ki je v stavbi iz 19. stoletja v bližini preurejenega območja železniške postaje King's Cross, je namenjen predstavitvi zgodovine in kulture britanske LGBTQ+ skupnosti širšemu občinstvu.

Muzej, poimenovan Queer Britain, je nastajal štiri leta in je v celoti financiran z zasebnimi donacijami. Vstop v muzej je brezplačen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za prihodnje mesece je v muzeju predvidena velika razstava, ki bo združevala fotografije, umetnine in kostume. Že sedaj lahko obiskovalci odkrivajo zgodovino skupnosti v Združenem kraljestvu od viktorijanske dobe do sodobnega časa.

Med pionirje britanske skupnosti LGBTQ+ sodita avtomobilistična dirkačica Roberta Cowell, ki je bila prva britanska trans ženska, za katero je znano, da so ji z operacijo spremenili spol, in Justin Fashanu, prvi profesionalni nogometaš, ki je javno priznal, da je homoseksualec. Fashanu - ki je leta 1981 postal najdražji temnopolti igralec v državi, ko je za prestop iz Norwich Cityja v Nottingham Forest prejel milijon britanskih funtov - si je leta 1998 sodil sam, osem let potem, ko je javno obelodanil svojo spolno usmerjenost.

Fotografije na razstavi opominjajo tudi na dolgo prehojeno pot, vključno s sprejetjem istospolnih britanskih poslancev. Prva poslanka, ki se je v začetku 70. let minulega stoletja javnosti javno izrekla za lezbijko, je bila Maureen Colquhoun.

Ena od vodij muzeja Stephanie Stevens je dejala, da je muzej Queer Britain stalno mesto, "kjer je moč slaviti, kdo smo", predstavlja "neverjetne dosežke", ki jih je skupnost LGBTQ+ dala zgodovini, in je mesto izobraževanja naroda, da bo vedel za vse te dosežke.

"Želimo doseči vse," ne glede na spol, spolnost ali identiteto, je za AFP povedala Stephanie Stevens.

Pot do dekriminalizacije homoseksualnosti v Združenem kraljestvu se je začela z zakonom o spolnih kaznivih dejanjih leta 1967. Za nadaljnjo reformo so bila nato potrebna še desetletja. V Angliji, na Škotskem in v Walesu so istospolne poroke dovoljene od leta 2014, na Severnem Irskem od leta 2020, še piše AFP.