Simonitijevo ministrstvo spet ugodilo zahtevku za vrnitev križevniške cerkve križevniškemu redu

Župan Zoran Janković zagotavlja, da bo ljubljanska občina odločitev ministrstva izpodbijala na sodišču

Križevniška cerkev

© Darja Štravs Tisu / Festival Ljubljana

Ministrstvo za kulturo, ki ga vodi Vasko Simoniti, je spet ugodilo zahtevku za vrnitev križevniške cerkve križevniškemu redu v naravi, je povedal ljubljanski župan Zoran Janković. Občina bo odločitev izpodbijala. Upravno sodišče pa je nedavno presodilo, da je bila odločitev ministrstva za razveljavitev kulturnovarstvenega mnenja za Bežigrajski športni park nezakonita.

Janković je na današnji redni novinarski konferenci potrdil novico portala N1, da je ministrstvo za kulturo pred dnevi vnovič ugodilo denacionalizacijskemu zahtevku za vrnitev križevniške cerkve v naravi.

Medtem ko portal piše, da je odločitev padla v tednu pred volitvami, je župan povedal, da so sklep prejeli jutro po državnozborskih volitvah, na katerih stranka SDS, ki ji pripada minister Vasko Simoniti, ni dosegla želene relativne zmage.

Odločitev, ki še ni pravnomočna, je, kot spominjajo na portalu, že četrta takšna odločitev ministrstva. Odločbe o vrnitvi križevniške cerkve v naravi je ministrstvo sprejelo že aprila 1995, septembra 2006 in marca 2017. Vse tri odločbe so bile na koncu sodno razveljavljene, nazadnje poleti 2020, ko je upravno sodišče zadevo vrnilo ministrstvu v odločanje.

Ministrstvo je v tej zgodbi enkrat sprejelo tudi drugačno odločitev. Septembra 2014 je namreč križevniškemu redu za cerkev določilo odškodnino v obveznicah slovenske odškodninske družbe. Tudi to odločbo je upravno sodišče odpravilo.

Janković zagotavlja, da bo ljubljanska občina odločitev ministrstva še enkrat več izpodbijala na sodišču.

Cerkev stoji na Trgu francoske revolucije v Ljubljani, na območju prireditvenega kompleksa Križanke. Križevniški red je sicer od leta 2019, kot pišejo pri N1, v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine. Pred tem je bila kot lastnica vpisana Mestna občina Ljubljana, cerkev pa je upravljal občinski zavod Festival Ljubljana. Oba sta tudi lastnica oziroma upravljalec Križank.

Ljubljanski župan je ob tej novici ponovil, da je Simoniti po njegovem prepričanju škodljiv za Ljubljano. To je, kot pravi Janković, dokazal tudi kmalu po vnovičnem prevzemu ministrovanja v letu 2020, ko je ministrstvo odpravilo pozitivno kulturnovarstveno mnenje za projekt Bežigrajski športni park (BŠP) na območju Plečnikovega stadiona.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je nato februarja lani izdal novo mnenje, ki je sledilo ugotovitvam ministrstva in je bilo negativno. Le nekaj tednov zatem je ministrstvo za okolje in prostor negativno odločbo v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za projekt, pri tem pa izpostavilo prav negativno kulturnovarstveno mnenje.

Upravno sodišče je po Jankovićevih besedah pred dnevi odločilo v prid projektnemu podjetju BŠP in glavnemu investitorju v projekt, podjetniku Jocu Pečečniku, ki sta se na zavrnitev gradbenega dovoljenja pritožili.

Kot pravi župan, je upravno sodišče odločilo, da je bila odprava pozitivnega kulturnovarstvenega mnenja neupravičena. Janković razume, da prvotno pozitivno mnenje zdaj velja, zato ocenjuje, da bi moralo okoljsko ministrstvo v primeru pravnomočnosti sodbe gradbeno dovoljenje izdati.

Tudi ob morebitnem pozitivnem razpletu dogodkov pa ostaja težava januarska odločitev okrajnega sodišča, da je zelenica med stadionom in Koroško ulico zemljišče, ki pripada etažnim lastnikom sosednjih Fondovih blokov, za kar se ti borijo že leta. Občina in drugi lastniki BŠP so se na sodbo pritožili. Če pritožba ne bo uspešna, bo zemljišča treba izločiti iz družbeniške pogodbe, je danes ocenil Janković.