»Mariupolj je velika črna luknja«

Vodja misije Združenih narodov za človekove pravice predvideva, da je v ukrajinskem Mauripolju "na tisoče mrtvih civilistov, ki so umrli zaradi spopadov"

V Mauripolju naj bi umrlo precej več civilistov, kot so do sedaj predvidevali, je danes dejala vodja misije Združenih narodov (ZN) za človekove pravice v Ukrajini Matilda Bogner. Pojasnila je, da varnostne razmere zaenkrat še niso omogočale individualnega dokumentiranja primerov smrti civilistov.

Njena 60-članska ekipa naj bi do sedaj zabeležila skoraj 4000 smrti civilistov, dejansko število pa je verjetno višje za več tisoč mrtvih. "Mariupolj je velika črna luknja. Predvidevamo, da je tam na tisoče mrtvih civilistov, ki so umrli zaradi spopadov," je poudarila.

Njena strokovna skupina je od začetka ruske invazije v Ukrajini dokumentirala številne kršitve človekovih pravic. Med njimi bi lahko bili tudi vojni zločini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Človekove pravice so kršene tudi ljudem, ki nimajo zadostne oskrbe," je vodjo misije povzela dpa. V kleti neke šole naj bi na primer umrlo okoli deset starostnikov, ki so bili tam ujeti več tednov. Vedno znova dobivajo tudi poročila o posilstvih, večinoma deklic in žensk, pa tudi dečkov in moških.

Najmanj 204 ljudi naj bi iz mesta odpeljali proti njihovi volji, in sicer 169 moških, 34 žensk in enega dečka. Storilci so bili skoraj izključno ruski vojaki in z njimi povezane skupine. Obstajajo tudi verodostojna poročila, da so bili ruski vojaki v ukrajinskem priporu trpinčeni in mučeni. Matilda Bogner je kritizirala tudi nameščanje težkega orožja v šole, kar naj bi počeli ruski in ukrajinski vojaki, še poroča dpa.

