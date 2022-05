9. maj, dan zmage Marcela Štefančiča

Kako je spletna oddaja iz Slovenskega mladinskega gledališča povozila oddajo TV Slovenija

Projekcija oddaje Studio 9. maj v živo na stavbi Slovenskega mladinskega gledališča

Gotovo je bila alternativna oddaja Studia City, potekala je v živo iz Slovenskega mladinskega gledališča preko spletnih kanalov, veličastna moralna zmaga za njene podpornike in zagovornike avtonomnega javnega servisa v času njegovega političnega podjarmljanja. Še zlasti je delovala kot izjemen spomenik Marcelu Štefančiču. Tudi po ratingih gledanosti, našla je več kot 100.000 gledalcev, je povozila amatersko pripravljeno »Retrospektivo«, kot so ji dejali, s katero so ob istem času, torej v ponedeljek ob 21.00 uri, uničevalci RTV hiše dobesedno intelektualno mučili vsega hudega navajene plačnike RTV prispevka.

Dve vprašanji

Štefančič je na svoj oder privlekel v tem trenutku dva maksimalno atraktivna gosta, čista prvokategornika: novega mandatarja Roberta Goloba, ki ravnokar sestavlja vlado in v katerega so kot zmagovalca volitev in odrešenika pred avtoritarnim režimom uprte oči celotne javnosti, ter razposajenega filozofa Slavoja Žižka, vedno voljnega z domislicami zabavati občinstvo.

Vprašanji, ki si ju ob tem vsi zastavljamo, sta samo dve in obe zelo enostavni: najprej o tem, ali bo politična nastavljena falanga Janševih podanikov prej uničila javni zavod, ki se bo vsaj na TV Slovenija morda čisto sesedel vase, ali pa bo novinarski kolektiv z vladajočo politiko in civilno družbo uspel ubraniti njegove okope še pred dokončno potopitvijo? Časa, ko se bo potrebno nenehno boriti na vseh frontah, je še zelo veliko in zahteval bo veliko vložene energije, kajti nov Zakon o RTV Slovenija bi z vsemi procedurami lahko najhitreje zaživel šele čez dobrega pol leta, morda tudi bistveno kasneje. Toda do takrat bo potrebno zavod pred rušitelji braniti vsak dan sproti!

Prvemu vprašanju je potrebno dodati še eno: je morda, kar smo lahko tudi opazili 9. maja, pot do konca hitrejša in bo rušiteljem spodrsnilo zaradi njihovega lastnega amaterizma in nesposobnosti, h katerim v veliki meri nedvomno prispeva tudi tihi bojkot zaposlenih? Kajti kdor je opazoval netalentiranega in zoprnega Marka Milenkoviča, ki so ga od nekod privlekli v studio, kdor je poslušal njegova nerodna in nesramna opravičila, zakaj se je sploh znašel pred kamero kot nadomestek za Štefančiča, je lahko brž ugotovil, da TV Slovenija na trenutke ne postaja zgolj podobna zgledu političnih botrov, torej tistih, ki so ustanovili Nova24TV, ampak celo bolj amaterska od omenjenega propagandnega trobila!

Polomija Studia City: nespretni Marko Milenkovič med svojim jamranjem, zakaj mora on voditi oddajo

Povedano drugače: »nepravi« alternativni Studio City je popolnoma deplasiral »pravega« v studiu in občinstvo je lahko na podlagi primerjave obeh otipljivo videlo, da brez Štefančiča oddaje ni in da se vodstvo preprosto smeši s svojimi odločitvami.

Oddajo bi kar ukinili

Kakor da bi se takega učinka zavedalo, je generalni direktor Andrej Grah Whatmough na isti dan Programskemu svetu RTV Slovenija predlagal ukinitev oddaje s 30. majem letos. Zaradi »objektivne nezmožnosti izvedbe«. Bilo je presenečenje, kajti le nekaj dni nazaj so se v vodstvu hvalili, da se »vrača na male zaslone«. Grah se je pridušal, da ne morejo najti novega voditelja, da so vsi kandidati deležni groženj, nekateri novinarji pa so ponudbo odklonili. Ob protestu nekaterih svetnikov na seji, spremljalo ga je avtoritarno vodenje Petra Gregorčiča, je potem direktor svoj predlog umaknil in napovedal, da se bo o njeni usodi odločalo na naslednji seji, ki bo 23. maja.

Lahko v tako skrajno amaterskem duhu programske realizacije, če bo do nje prišlo v širših dimenzijah, resna radiotelevizija sploh preživi do časa, ko se bodo eksekutorji v vodstvu, nadzornem in programskem svetu morali posloviti zaradi uveljavitve novega zakona, katerega urgentni sprejem napoveduje prihajajoča Golobova vlada? Je možno, da se ob gesti, ki jo ves čas zaman nakazujem, saj očitno ni posluha zanjo, namreč generalne stavke in za katero je vsak dan bolj prepozno, zarisuje nova in manj pričakovana? Denimo tale: da se bo RTV zavod preprosto prej zlomil, ker ne bo sposoben producirati dovolj kvalitetnih vsebin v svojih programih, zato se bodo vsi gledalci takemu debaklu preprosto odpovedali in zbežali drugam?

Zadrega amaterizma

Omenjena možnost, da se bo prej TVS sesula vase, ker več ne bo producirala kvalitetnega in s tem verodostojnega programa, je nov moment v predvidevanjih, kaj se lahko zgodi s servisom. Doslej se je novinarski kolektiv in sindikat hiše skliceval na to, da se karseda trudi reševati njegovo verodostojnost z resnim in profesionalnim delom, v kar morajo vlagati bistveno več energije. Pri tem so se pridušali, da jih moramo ob tem bolj podpreti. Ampak tukaj so se novinarji TVS z vidika iskanja pravilne drže znašli v globoki zadregi glede strateške odločitve: mar ni tako, da s tem sicer zadovoljujejo načelna pričakovanja javnosti in plačnikov RTV prispevka, nehote pa tudi legitimirajo vodstvo? Dilema, na katero bodo morali sami odgovoriti.

Studio City iz Slovenskega mladinskega gledališča bo zagotovo odšel v zgodovino javne radiotelevizije kot enkratno dejanje upora z legendarnim voditeljem: ta je sicer vsaj do konca mandata ugrabiteljev izgubil svojo oddajo, a bo ostal zapisan z zlatimi črkami kot tisti, ki je javnosti, sploh pa zaposlenim, signaliziral odločilno sporočilo, da se za javno radiotelevizijo splača boriti.

