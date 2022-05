Ameriški obveščevalci: »Putin bi lahko uvedel vojno stanje v Rusiji«

Ameriški obveščevalci predvidevajo, da bo ruski predsednik Vladimir Putin ob nadaljevanju vojne postal vse bolj nepredvidljiv

Avril Haines, nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti ZDA

Nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti ZDA Avril Haines je na današnjem zaslišanju v ameriškem senatu menila, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin v Rusiji uvedel vojno stanje v podporo svojih ambicij v Ukrajini. Ameriški obveščevalci sicer predvidevajo, da bo Putin ob nadaljevanju vojne postal vse bolj nepredvidljiv.

"Sedanji trend razvoja dogodkov povečuje verjetnost, da bo predsednik Putin sprejel bolj drastične ukrepe, vključno z uvedbo vojnega stanja v Rusiji, preusmeritev ruske industrijske proizvodnje ali celo zaostrovanje vojaških možnosti, da bo sprostil vire, ki jih potrebuje, da bi dosegel svoje cilje," je dejala Haines. Ocenila je, da se bodo zadeve v naslednjih mesecih premaknile v bolj nepredvidljivo smer in se še dodatno zaostrovale.

Ocenila je tudi, da Putin najverjetneje ne bo uporabil jedrskega orožja, razen v primeru, če se bo Rusija soočila s z resno grožnjo svojemu obstoju.

Sicer pa je dejala, da Putin ne bo končal vojne v Donbasu, torej v vzhodnih ukrajinskih pokrajinah Doneck in Lugansk, ampak namerava postaviti most do Pridnestrja. Zaradi tega se pripravlja na podaljšani spopad, med katerim želi uresničiti svoje cilje dlje od Donbasa.

Po njeni oceni Putin meni, da je Rusija bolj zmožna in voljna vzdržati izzive vojne kot pa njeni nasprotniki. Verjetno tudi računa na to, da se bo odločnost ZDA in EU oslabila, ko bodo pomanjkanje hrane, inflacija in cene energije postali vse hujši problem.

