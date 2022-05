Izraelska vojska ubila novinarko

Novinarka katarske medijske hiše Al Jazeera Širin Abu Akleh je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču

Pripadniki izraelske vojske so davi ubili novinarko katarske medijske hiše Al Jazeera Širin Abu Akleh. 51-letnica je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin na območju zasedenega Zahodnega brega, so sporočili pri Al Jazeeri.

Palestinsko zdravstveno ministrstvo je sporočilo, da je bila Širin Abu Akleh ustreljena v glavo. Po incidentu so jo prepeljali v bolnišnico, kjer je malo za tem umrla.

Poleg pokojne novinarke je bil v bolnišnično oskrbo sprejet še producent Al Jazeere Ali Al Samudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Fotograf AFP, ki je bil prisoten v begunskem taborišču v času streljanja, je potrdil, da je Širin Abu Akleh nosila novinarski zaščitni jopič, ko je bila ustreljena.

Pri Al Jazeeri so se ostro odzvali na ravnanje izraelskih sil, ki so jih obtožili kršenja mednarodnih zakonov in norm. V izjavi za javnost so še pozvali mednarodno skupnost, naj zahteva odgovornost izraelskih okupacijskih sil za njihovo "namerno ciljanje in ubijanje" novinarjev.

Izraelska vojska je prek uradnega profila na Twitterju potrdila, da je na omenjenem območju izvedla akcijo, pri kateri je prišlo do streljanja. Pri tem so dodali, da preiskujejo, če so novinarko zadeli palestinski strelci, še navaja AFP.

"Sodeč bo zbranih informacijah se zdi verjetno, da so oboroženi Palestinci, ki so v tem času streljali na slepo, krivi za nesrečno smrt novinarke," je v odzivu na incident dejal izraelski premier Naftali Benet.

Ranjeni producent Al Jazeere je v pričevanju, objavljenem na spletu, dejal, da ni bilo palestinskih borcev na mestu, kjer se je nahajala Širin Abu Akleh. "Če bi bili tam uporniški borci, ne bi šli na to območje," je še dodal Samudi in ob tem zatrdil, da so Izraelci streljali proti njim, navaja AFP.

