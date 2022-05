Nekdanjemu župniku niso dokazali spolne zlorabe deklice

Nekdanjega župnika iz Preske pri Medvodah Franca Klopčiča so tudi na ponovljenem sojenju oprostili obtožb

Nekdanjega župnika iz Preske pri Medvodah Franca Klopčiča so tudi na ponovljenem sojenju oprostili obtožb, da je spolno zlorabil osemletno deklico, danes poročajo mediji. Razlogi za takšno odločitev niso znani, saj je tako kot že sojenje tudi obrazložitev sodbe zaradi občutljivosti primera potekala za zaprtimi vrati. Sodba še ni pravnomočna.

Klopčič je ves čas sojenja vztrajal, da je nedolžen. "Glede na to, da sem bil oproščen že leta 2017, sem pričakoval, da bo tudi v tem postopku tako. Že desetletje sem pahnjen v ta sodni postopek. Naporno je in vesel sem, da je konec. Upajmo, da je res konec," je v torek po ponovljenem kazenskem procesu po navedbah Dela dejal Klopčič.

Sojenje je bilo zaradi občutljivosti primera za javnost zaprto, javna pa je bila ustna razgrnitev odločitve tričlanskega senata, toda le besede sodnice Klavdije Bercieri, da so Klopčiča spoznali za nedolžnega. Klopčič je v župniji Preska služboval od leta 1999, po izbruhu afere pa se je moral umakniti iz pastorale.

Afera je izbruhnila leta 2012, ko se je razvedelo za domnevno Klopčičevo dejanje, ki naj bi se zgodilo že konec leta 2004 oz. v začetku leta 2005 v župnišču v Preski, kjer naj bi spolno zlorabil deklico, ki mu je bila zaupana v verouk. To je na dan prišlo skoraj desetletje pozneje, saj je deklica molčala do trenutka, ko se ji je na psihiatrični kliniki, kjer je bila, neki fant približal, to pa naj bi pri njej sprožilo spomine na domnevni dogodek in prikazal se ji je župnik.

Obtožba je Klopčiču očitala storitev kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Zagrožena je kazen do osmih let zapora, tožilec pa mu je leta 2014 na predobravnavnem naroku v zameno za priznanje ponudil leto in šest mesecev zapora. Leta 2016 mu je začela soditi ljubljanska okrožna sodnica Irena Škulj Gradišar. Proces je bil tajen, marca 2017 pa ga je nepravnomočno oprostila krivde, sodni postopek povzema Delo.

Toda junija 2018 so oprostilno sodbo na glavo obrnili ljubljanski višji sodniki ter Klopčiča kar sami spoznali za krivega, da je spolno napadel otroka. Obsodili so ga na štiri leta zapora. Ker pa je višje sodišče sodbo spremenilo v škodo obdolženega, ne da bi opravilo obravnavo, se je lahko Klopčič pritožil na vrhovno sodišče, in to je obsodilno sodbo februarja 2019 razveljavilo ter vrnilo višjim sodnikom v novo odločanje, tokrat pred spremenjeni senat. Novi senat višjih sodnikov pa je sklenil, da bodo morali Klopčiču še enkrat soditi na okrožni sodniji.

Pred slabim letom je moral Franc Klopčič znova sesti na zatožno klop, sojenje pa se je torej končalo v torek, ko je nova sodnica v tej zadevi Klavdija Bercieri sprejela novo nepravnomočno sodbo, s katero je njen senat Klopčiča oprostil obtožbe. Po tem, ko se je leta 2013 moral umakniti iz duhovniškega življenja, se je po poročanju medijev začel ukvarjati s prevozništvom.