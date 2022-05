Pahor za hitro širitev EU, vključil bi tudi Ukrajino in BiH

Predsednik republike Borut Pahor je opozoril, da je proces širitve EU na države Zahodnega Balkana prepočasen

Predsednik republike Borut Pahor je danes na 11. Sarajevskem poslovnem forumu opozoril na pomen politične stabilnosti za gospodarski in socialni razvoj Bosne in Hercegovine ter opozoril, da je proces širitve EU na države Zahodnega Balkana prepočasen. Ob tem je pozval, da se BiH čim prej dodeli status kandidatke za članstvo.

Kot je dejal, je njegovo stališče, da mora Bosna in Hercegovina čim prej dobiti status kandidatke brez dodatnih predpogojev, v zameno pa bi se BiH zavezala, da bo sprejela potrebne reforme. To je potrebno za varno in uspešno prihodnost same države in EU kot celote, je, kot so sporočili iz njegovega urada, opozoril Pahor, ki je nastopil kot osrednji govornik na otvoritvenem panelu.

Jasno je, da je politična stabilnost predpogoj za gospodarski razvoj, regija Zahodnega Balkana pa je še naprej območje politične nestabilnosti, je opozoril. Kot je dejal, je prepričan, da je EU bistvenega pomena za zagotavljanje miru in varnosti ter odgovor na vsa vprašanja BiH ter celotnega Zahodnega Balkana.

Proces vključevanja v EU je prepočasen, kar je povzročilo porast nacionalizmov in sprožilo nesprejemljive ideje o spremembah meja v regiji, je poudaril.

Kot je ocenil, je treba o širitvi EU razmišljati kot o najpomembnejšem vprašanju, ki je na pomenu dobilo še posebej zaradi ruske agresije na Ukrajino. Predsednik, kot je dodal, podpira pospešeni pristop Ukrajine, vendar želi tudi pospešeni pristop, ko gre za BiH.

Zastoj pri širitve EU traja že več kot dve leti, slovenski predsednik pa, kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, predlaga, da se BiH vendarle podeli status kandidatke kot pomemben politični signal o obstoju jasne evropske perspektive, nato pa bo država zagotovila izpolnjevanje zahtevanih pogojev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Med državami Zahodnega Balkana BiH poleg Kosova še edina nima statusa kandidatke. Prošnjo je vložila leta 2016, za pridobitev statusa kandidatke pa mora izpolniti 14 prioritet, ki jih je postavila Evropska komisija, med njimi je uresničitev sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki zadevajo volitve.

Pahor se bo danes v Sarajevu srečal tudi s člani predsedstva BiH. Glavne teme bodo dvostranski odnosi in izmenjava pogledov na splošne razmere v regiji Zahodnega Balkana, predvsem pa v BiH. Posebno pozornost bodo namenili načrtovanemu srečanju voditeljev držav pobude Brdo-Brioni konec poletja v Sloveniji.

Obisk Pahorja v BiH je nadaljevanje političnega dialoga med državama na najvišji politični ravni in je odraz zelo dobrih političnih in gospodarskih odnosov med Slovenijo in BiH, so sporočili iz predsednikovega urada.