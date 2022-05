Seznam ministrskih kandidatov nove vlade

V Gibanju Svoboda, SD in Levici predstavili večino ministrskih kandidatov

Vlada, ki nastaja pod okriljem najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba, je po več krogih koalicijskih pogajanj danes dobila prvi jasnejši obris. Kot kaže, bo 15. slovensko vlado sestavljalo 20 ministrov. Prvaki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec pa so danes tudi uradno predstavili večino ministrskih kandidatov.

STA objavlja seznam ministrskih kandidatov, kot jih predlagajo stranke bodoče vladne koalicije.

Iz kvote Gibanja Svoboda:

Ministrstvo za finance: Klemen Boštjančič

Ministrstvo za zdravje: Danijel Bešič Loredan (tudi podpredsednik vlade)

Ministrstvo za notranje zadeve: Tatjana Bobnar

Ministrstvo za javno upravo: Sanja Ajanović Hovnik

Ministrstvo za varstvo narave in prostor: Uroš Brežan

Ministrstvo za podnebje in energijo: Bojan Kumer

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije: Igor Papič

Ministrstvo za vzgojo in šolstvo: Amalija Žakelj

Ministrstvo za obrambo: Marjan Šarec

Ministrstvo za infrastrukturo: Alenka Bratušek

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Matej Arčon, minister brez listnice

Iz kvote SD:

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve: Tanja Fajon

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport: Matjaž Han

Ministrstvo za pravosodje: Dominika Švarc Pipan

Iz kvote Levice:

Ministrstvo za solidarno prihodnost: Luka Mesec

Iz kvote Gibanja Svoboda bosta še minister za digitalno preobrazbo in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz kvote SD minister za kohezijo in regionalni razvoj, iz kvote Levice pa minister za kulturo in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ti kandidati naj bi bili znani v prihodnjih dneh.

