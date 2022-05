Tonin tik pred odhodom Janševe vlade podpisal memorandum glede nakupa oklepnikov

V okviru tega programa Slovenija načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov za skupno kar 343,43 milijona evrov. Odhajajoča vlada pod vodstvom Janeza Janše je sicer Tonina za podpis tega memoranduma pooblastila danes.

Obrambni minister Matej Tonin ima rad oklepnike, četudi na račun davkoplačevalcev

© arhiv Mladine

Obrambni minister Matej Tonin je danes v Münchnu s predstavniki organizacije OCCAR podpisal memorandum o soglasju k programu Boxer, je ministrstvo za obrambo potrdilo na Twitterju. V okviru tega programa Slovenija načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov za skupno 343,43 milijona evrov.

Več podrobnosti bo v četrtek ob 11. uri na novinarski konferenci predstavil direktor Direktorata za logistiko Uroš Korošec, so še navedli.

Tonin je podpis memoranduma v tvitu pospremil z besedami, da gre za zgodovinski dan za Slovenijo. "Z današnjim podpisom memoranduna o sodelovanju z OCCAR za upravljanje programa boxer smo končno tam, kjer bi morali biti pred 15 leti. Slovenija dobiva vrhunska vozila, ki bodo namenjena nacionalni obrambi in kolektivni obrambi v okviru Nata," je zapisal.

"Z današnjim podpisom memoranduna o sodelovanju z OCCAR za upravljanje programa boxer smo končno tam, kjer bi morali biti pred 15 leti. Slovenija dobiva vrhunska vozila, ki bodo namenjena nacionalni obrambi in kolektivni obrambi v okviru Nata."



Matej Tonin,

minister za obrambo RS

Odhajajoča vlada pod vodstvom Janeza Janše je sicer Tonina za podpis tega memoranduma pooblastila danes. "Slovenija je s podpisom postala članica Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), katere predstavniki bodo zatem v imenu Slovenije podpisali pogodbo z dobaviteljem boxerjev, nemškim podjetjem Artec," so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Ministrstvo načrtuje, da bo Slovenija za nakup 45 vozil boxer z nameščeno oborožitveno opremo in za logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanja, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje skupaj odštela 343,43 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.