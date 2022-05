Urbanija na čelo TV Slovenija?

Če bo izbran, lahko pričakujemo še bolj pospešeno potapljanje javnega zavoda, politično in ideološko obarvane posege v programsko shemo TV Slovenija, sploh v informativni program, eskalacijo konfliktov in nezadovoljstva

Uroš Urbanija, v času tretje Janševe vlade direktor Ukoma (Vladnega urada za komuniciranje)

© Luka Dakskobler

»Generalno vodstvo« RTV Slovenija, kot se občasno samo podpisuje, je pohitelo in objavilo še en razpis za direktorja TV Slovenija. Rok za oddajo prijav je rekordno kratek, poteče jutri, 13. maja, ob 12.00 uri. Seveda lahko slutimo, da smo priča dobro načrtovanemu scenariju, med možnimi kandidati za funkcijo se zaenkrat kuloarsko pojavlja zgolj eno ime – Uroš Urbanija, direktor Ukoma. Za Radio Slovenija je omenjeni povedal, da svoje kandidature ne komentira.

Naj spomnim: po tistem, ko je generalni direktor Andrej Grah Whatmough avgusta 2021 razrešil direktorico Natalijo Gorščak, je politično vodena roka septembra za vršilca dolžnosti nastavila Valentina Areha. Kot kandidat pa se na zadnjem razpisu letošnjega februarja, ko je mu je potekel polletni mandat, nepričakovano ni pojavil. Edino prijavo je oddala odstavljena Natalija Gorščak, toda sledila je ugotovitev Programskega sveta zavoda, da njena vloga ni popolna. Zato je to funkcijo do danes opravljal kar Grah sam.

Urbanija bo moral po razpisu izpolnjevati določene relativno ohlapne pogoje, vlogi pa mora priložiti program dela in vizijo razvoja TVS za obdobje od leta 2022 do leta 2026, torej za štiriletni mandat. Težava z njegovim imenovanjem bi utegnila biti nasprotna: ima zelo veliko izkušenj, toda napačne vrste in še več jih imajo z njim zaposleni na MMC RTV Slovenija in v času tretjega Janševega mandata predvsem zaposleni na Slovenski tiskovni agenciji. Omenjene izkušnje so grozljive in v primeru STA bogato dokumentirane: Urbanija je kot direktor vladnega Ukoma operativno vodil vojno proti temu javnemu servisu s taktiko finančnega izčrpavanja, pri čemer se ni oziral niti na mnenje najbolj vidnih predstavnikov Evropske unije ali svetovne novinarske javnosti.

Obenem je njegov Ukom pripravljal redna mesečna poročila, predvsem o informativnem programu a TV Slovenija, kjer je ugotavljal njegovo uravnoteženosti in ga sproti komentiral, kar smo mnogi označili za hud poseg v avtonomijo javne radiotelevizije. Njegova nastavitev na čelo TV Slovenija bi po seriji ukrepov in dejanj, med zadnjimi najbolj odmevnimi sta gotovo izgon Marcela Štefančiča iz oddaje Studio City in zdaj še napovedana ukinitev te oddaje, pomenila dvoje: da se razmere na TVS lahko samo še bolj zaostrujejo, hkrati pa tudi, da je hiša postala priročno parkirišče političnega kadra vladajoče SDS, ki je izgubila na volitvah, svojim operativnim eksekutorjem pa mora razdeliti nove službe.

Urbanijo bo imenoval Grah ob predhodnem soglasju Programskega sveta, kjer so razmerja moči takšna, da si je težko predstavljati posebne zaplete. Če bo izbran, lahko pričakujemo še bolj pospešeno potapljanje javnega zavoda, politično in ideološko obarvane posege v programsko shemo TV Slovenija, sploh v informativni program, eskalacijo konfliktov in nezadovoljstva. Žal pa ne moremo pričakovati tistega, za kar je počasi že prepozno: generalne stavke.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**