Od »bravo« do »užas«

Spodbujanje aktivne mobilnosti je težaški, dolgotrajen, a nujen proces

Odprta Rudarska cesta v centru Velenja

© Žiga Sivka

V Slovenji je kar 50 odstotkov voženj z avtomobilom, krajših od dveh kilometrov, kažejo statistični podatki. V Inštitutu za politike prostora – Ipop te navade in zlasti njihovo opustitev vidijo kot enega ključnih izzivov večletnega evropskega projekta »LIFE CARE4CLIMATE«. V občinah po Sloveniji na bolj prometnih ulicah začasno organizirajo Odprte ulice, v bližini šol pa Šolske ulice. »Gre za začasne preureditve prometnih ureditev, ki spodbujajo aktivno mobilnost, torej hojo in kolesarstvo, in so v smislu infrastrukture bolj po meri človeka – pešca in kolesarja,« razlaga Aidan Cerar iz Ipopa.