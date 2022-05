Kdo se skriva pod psevdonimom?

Verzifikator

Nastop Borisa Golca v času sojenja v zadevi Patria

© Borut Krajnc

Eden najbolj aktivnih komentatorjev na portalih v solasti stranke SDS se pojavlja pod vzdevkom Verzifikator oziroma Verrzifikator. Kdo je anonimnež, ki v pesmih grozi in poziva k obračunavanju z novinarji, kritičnimi do SDS in Janeza Janše?