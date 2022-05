Opozorilna stavka novinarjev na RTV Slovenija

Stavko, ki naj bi se na RTV Slovenija zgodila 23. maja, je podprlo kar 96 odstotkov tistih, ki so se o njej izrekli

Lanski protest za javno RTV Slovenija

Danes bo tudi uradno znan izid o izrekanju članov Koordinacije novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) o opozorilni stavki. Že v četrtek zvečer so sicer člani dobili neuradno informacijo, da je stavka izglasovana. Podprlo jo je 96 odstotkov tistih, ki so se o njej izrekli. Stavka bo glede na napovedi 23. maja.

Za veljavnost odločanja, ki je potekalo v sredo in četrtek, je morala svoj glas oddati najmanj polovica vseh članov koordinacije, po neuradnih podatkih pa je bila tokratna udeležba 64-odstotna. Glasovalo je 274 članov sindikatov, od tega jih je bilo 264 za stavko, 10 pa proti.

Predsednica koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je v pozivu k izrekanju o stavki, ki so ga prejeli člani sindikatov, med drugim zapisala, da bi stavkali iz solidarnosti do zaposlenih v informativnem programu Televizije Slovenija in v Multimedijskem centru (MMC) RTVS, "ki jim poslovno in programsko vodstvo preprečuje delati v skladu s poklicnimi standardi in je zato ogroženo nepristransko in objektivno informiranje javnosti, prizadeta poklicna integriteta, verodostojnost javne ustanove".

V koordinaciji menijo, da je ugled javne RTVS zaradi škodljivih programskih in kadrovskih potez vodstva ter političnega prevzema programskega in nadzornega sveta močno načet. Zato med predlaganimi stavkovnimi zahtevami navajajo odstop generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice informativnega programa TVS Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC Igorja Pirkoviča ter predsednika programskega sveta RTVS Petra Gregorčiča.

V koordinaciji pričakujejo tudi dogovor o kadrovski politiki, ki bo zagotovil dovolj zaposlenih na RTVS. Zahtevajo razporeditev zaposlenih na delovna mesta in v plačne razrede glede na delovne naloge, ki jih dejansko opravljajo ter zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice. Med predlaganimi stavkovnimi zahtevami so navedli tudi, da zahtevajo celovit socialni dialog in redno izmenjavo informacij med predstavniki delodajalca in sindikati glede vseh vprašanj, ki zadevajo zaposlene na RTVS.