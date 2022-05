Nacionalna tiskovna agencija zdaj vpisana v razvid medijev

Odgovorni urednik je po zamenjavi z Alešem Erneclom postal Urban Purgar, sicer Hojsov biser, ki je septembra 2021 moral v zapor, domnevno zaradi nasilništva

V Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, za katerim se skrivajo simpatizerji neonacističnih simbolov v rumenih jopičih, identitarci in nekateri pristaši Adolfa Hitlerja, so bili uspešni. Simonitijevo Ministrstvo za kulturo v odhodu jim je zdaj dovolilo še, da se Nacionalna tiskovna agencija (NTA), ki je po mnenju njenega ustanovitelja »nov fašistični medij« v državi, vpiše v razvid medijev pri imenovanem ministrstvu pod zaporedno številko 2501.

Uspešno vpisani

Novico so objavili kar sami in nimamo razlogov, da bi vanjo dvomili. Obrazložitev je naslednja: Izdajatelj Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana, je v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZMed dne 20.12.2021 priglasil pri Ministrstvu za kulturo elektronski medij z imenom "Nacionalna tiskovna agencija" zaradi vpisa v razvid medijev.

Izdajatelj je v predlogu za vpis v razvid medijev v skladu z drugim odstavkom 12. člena ZMed navedel vse zahtevane podatke o mediju, ki se vpišejo v razvid medijev:

ime medija: Nacionalna tiskovna agencija

firma in sedež izdajatelja: Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba izdajatelja: Maj Šuklje

ime in priimek odgovornega urednika: Urban Purgar

Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je izdajatelj v skladu z določili tretjega odstavka 12. člena ZMed predlogu za vpis v razvid medijev priložil vsa zahtevana dokazila:

dokazilo o vpisu v sodni register: pridobljeno po uradni dolžnosti

temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu z ZMed: Statut društva za promocijo tradicionalnih vrednot

programsko zasnovo medija, ki je v skladu z ZMed: Programska zasnova medija Nacionalna tiskovna agencija

Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da vsebuje priglasitev medija vse obvezne sestavine, ki jih predpisuje 12. člen ZMed, in da so s strani izdajatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz ZMed.

Navdušeni nad identitarci

Naj spomnim, odgovorni urednik Nacionalne tiskove agencije je po zamenjavi z Alešem Erneclom postal Urban Purgar, sicer Hojsov biser, ki je septembra 2021 moral v zapor, domnevno zaradi nasilništva. Omenjeni je avtor zapisa »Hitler je heroj« in nekaterih antisemitskih in negacionističnih idej na podlagi manifesta identitarcev, ki ga je izdala založba stranke SDS in so ga kasneje Žan Mahnič in drugi poslanci ponosno promovirali. To je že drug uspeh Hojsovih biserov, Ministrstvo za kulturo je njegovemu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot že podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu, in sicer na podlagi knjižne produkcije in manifestov, posvečenih identitarnemu gibanju. S tem so ideje tega gibanja v Sloveniji s pečatom oblasti postale kulturne, javne in privilegirane.

Janša je sicer dolgoletni simpatizer identitarcev, oglase za njihovo gibanje so tudi vrteli med intervjujem z njim na Nova24TV. Njihovi poslanci so navdušeno nosili njihov manifest po parlamentu in ga darovali po javnih knjižnicah – izdala ga je založba, ki deluje pod okriljem stranke SDS. Da je vlada prepoznala fašistični medij za legitimen in legalen, zato ni nobeno posebno presenečenje.

Tudi Mahnič ima svoj izvod!

Žal slovenski medijski mainstream v vseh teh letih v svoji avtokastriranosti ni bil sposoben opredeliti političnih smernic Janševe vlade kot ekstremno desnih in s tem tudi temu ustrezno eksplozivno nevarnih, kaj šele, da bi problematiziral ideološko bližino nacionalističnih, islamofobnih, homofobnih in ksenofobnih idej z identitarnimi in drugimi skrajno desničarskimi gibanji v Sloveniji in tujini.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**