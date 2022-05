Potrjenih vseh 90 poslanskih mandatov

Poslanci so na petkovi ustanovni seji za novo predsednico DZ izvolili Urško Klakočar Zupančič, ki bo prva ženska na tem položaju

Državni zbor

© dz-rs.si

S potrditvijo mandatov vseh 90 novoizvoljenih poslancev je deveti sklic državnega zbora tudi uradno ustanovljen, dosedanjemu pa je mandatna doba prenehala. Poslanci so na petkovi ustanovni seji za novo predsednico DZ izvolili Urško Klakočar Zupančič, ki bo po prva ženska na tem položaju. Na tajnem glasovanju jo je podprlo 55 poslancev, 25 jih je glasovalo proti.

Novoizvoljena predsednica je v nagovoru DZ po izvolitvi dejala, da je izjemno počaščena, ker so ji poslanci izkazali čast, da postane prva ženska na čelu DZ. "Razsežnosti in verjetno tudi zgodovinske vrednosti te izvolitve se zelo veselim. Po dobrih 30 letih samostojnosti na čelo državnega zbora stopam kot ženska, morda je to prvi znanilec spremembi, ki jih naša država zelo potrebuje," je dejala.

Meni, da pot pred novim sklicem DZ ni ravna in gladka, ampak vijugasta. Verjame, da jih vse povezuje iskrena želja, da za državo naredimo nekaj dobrega in da vsak od njih prispeva k boljšemu življenju.

Po njenih besedah smo preživeli dve zelo težki leti, ki sta ju zaznamovali epidemija in padec pravne države. "Pravna država je najvišji postulat demokratične države, ki mora vedno ostani neokrnjena," je pozvala.

Kandidaturo za novo predsednico je vložilo 53 poslancev najverjetnejše prihodnje koalicije, Gibanja Svoboda, SD in Levice. Na tajnem glasovanju je glasovnice oddalo 87 poslancev, za jih je glasovalo 55, proti pa 25. Sedem glasovnic je bilo neveljavnih.

Državni zbor je na petkovi seji odločal o potrditvi vseh poslanskih mandatov skupaj. Mandatno-volilna komisija, ki se je sestala med prekinitvijo ustanovne seje, je namreč DZ predlagala, naj potrdi vseh 90 poslanskih mandatov, saj nobeden od njih ni bil sporen.

Člani MVK so imeli sicer na mizi tri vloge za presojo izidov volitve, a o njih niso odločali, ker niso izpolnjevale pogojev za obravnavo.

S tem je deveti sklic DZ tudi uradno ustanovljen, medtem ko je dosedanjemu prenehal mandat.

Po potrditi mandatov so poslanci še ugotovili, da je novoizvoljeni poslanki, predsednici SD Tanji Fajon prenehal mandat poslanke v Evropskem parlamentu. Funkciji namreč nista združljivi.

DZ bo v nadaljevanju seje izvolil novega predsednika, poslanci imajo do 14.25 čas, da vložijo predloge kandidatur. To lahko storijo z najmanj desetimi poslanskimi podpisi.

Kot kaže, bo edina kandidatka za to funkcijo Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja Svoboda, ki bo, če bo izvoljena, prva ženska na tem položaju. Za izvolitev potrebuje najmanj 46 poslanskih glasov, glasovanje pa bo tajno.

Kdo bodo kandidati za podpredsedniška mesta, še ni znano, predvidoma pa bodo poslanci odločali vsaj o kandidatu iz vrst SD. Po neuradnih informacijah bo to Meira Hot.

O kandidatih za predsedniško in podpredsedniško funkcijo se glasuje ločeno, o podpredsedniku se glasuje, ko je izvoljen predsednik.

Novi poslanci so tudi že ustanovili nekaj delovnih teles ter imenovali njihova vodstva.