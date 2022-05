Na Evroviziji zmagala Ukrajina

Ukrajini je zmago priborilo občinstvo, saj so nacionalne žirije največ točk namenile Veliki Britaniji

Na finalu 66. tekmovanja za pesem Evrovizije v Torinu je nocoj slavila skupina Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Ukrajini je zmago priborila z 439 glasovi občinstva, saj so nacionalne žirije največ točk namenile Veliki Britaniji. Njen predstavnik Sam Ryder s pesmijo Space Man se je po združitvi točk občinstva in žirij znašel na drugem mestu.

Na tretje mesto se je uvrstila Španija, na četrto Švedska in na peto Srbija. Na zadnjem mestu je pristala Nemčija, ki ji strokovne žirije niso namenile nobene točke, preko televotinga je prejela šest točk.

Ukrajina se je v finalu predstavila pod številko 12 in požela ovacije. Ukrajinska delegacija je bila v ožjem krogu favoritov že pred začetkom vojne v Ukrajini, zaostrene razmere pa se še povečale zanimanje zanje in njihovo skladbo postavile v nov kontekst.

Pevec skupine Oleg Psjuk je sicer v enem od intervjujev poudaril, da je pesem Stefanija predvsem hommage mami. Kot je poudaril, je etno pesem s pridihom hip hopa in ukrajinskega rapa nepolitična pesem ter ni pesem o vojni.

Prvotno je bila sicer za ukrajinsko predstavnico izbrana ukrajinska raperka Alina Paš, a je odstopila od nastopa, ko se je znašla pod drobnogledom zaradi obiska Krima leto potem, ko si ga je leta 2014 priključila Rusija. Zaradi vojne v Ukrajini so letos iz tekmovanja za pesem Evrovizije izključili Rusijo.

Nacionalne žirije so največ točk namenile Veliki Britaniji, ki sta ji sledili Švedska in Španija, Ukrajina je bila na četrtem mestu. Slovenska nacionalna žirija je največ točk namenila Italiji, odločitev žirije je sporočila Lorella Flego.

Preko televotinga pa je slovensko občinstvo največ točk namenilo predstavnici Srbije, Ukrajini je namenilo deset točk.

Srbija se je v finale uvrstila kot edina država iz nekdanje Jugoslavije. Srbska predstavnica Ana Đurić z umetniškim imenom Konstrakta je na predizboru prejela ovacije publike, na YouTubu pa je imel njen nastop v prvih 12 urah več kot 920.000 ogledov. Pesem z naslovom In Corpore Sano se začne z verzom o zdravih laseh Meghan Markle, Konstrakta pa med nastopom sedi na stolu in si, obkrožena z moškimi plesalci, ves čas umiva roke.

Letos je Evrovizija potekala v dvorani v torinski dvorani PalaOlimpico, kjer je prireditev v živo spremljalo 15.000 ljudi. Slogan letošnje Evrovizije je bil The Sound of Beauty - Zvok lepote.

Finalni večer izbora za pesem Evrovizije 2022 je odprla predstavnica Češke, zasedba We Are Domi, s pesmijo Lights Off, sklenil pa predstavnik Estonije Stefan s pesmijo Hope. Oba sta se v finale Evrovizije uvrstila na četrtkovem predizboru.

Evrovizijski finale je minil brez slovenskih predstavnikov celjske skupine LPS, ki se jim s skladbo Disko ni uspelo uvrstiti v finale.

Voditelji današnjega evrovizijskega večera so bili italijanski televizijski voditelj Alessandro Cattelan, pevka Laura Pausini in v Libanonu rojeni britanski pevec Mika. Trojica je vodila tudi preostala dva predizbora.

Laura Pausini je na začetku zapela nekaj svojih največjih uspešnic, v času glasovanja se je z glasbeno točko predstavil Mika. Lanskoletni zmagovalci Maneskin so predstavili pesem Supermodel ter povedali, da je za njimi zelo dinamično leto, v katerem so prepotovali ves svet. Pred razkritjem točk strokovnih žirij se je iz mednarodne vesoljske postaje oglasila Samantha Cristoforetti, italijanska astronavtka Evropske vesoljske agencije.

Po ocenah organizatorjev si prireditev ogleda nekaj manj kot 200 milijonov ljudi po vsem svetu. Prenos na prvem programu Televizije Slovenija je komentiral Andrej Hofer.

F1fl60ypdLs

obZi8fbESWw