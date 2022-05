»Največji pretres, ki je doletel Severno Korejo od njene ustanovitve«

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je ukazal vojski, naj pomaga pri razdeljevanju zdravil v boju proti pandemiji covida-19

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je danes, ko so oblasti sporočile, da je po prvih podatkih o izbruhu pandemije covida-19, ki ga je Pjongjang označil za "vročico", umrlo 50 ljudi, ostro kritiziral odziv pristojnih na pandemijo in ukazal vojski, naj pomaga pri razdeljevanju zdravil, so poročali državni mediji.

Že v soboto je Kim hitro širjenje okužb označil za "veliko katastrofo" in "največji pretres", ki je doletel Severno Korejo od njene ustanovitve, poroča BBC.

Znak, kako resne so razmere v državi, je dejstvo, da je Kim ostro kritiziral zdravstvene uslužbence, ki so se po njegovem mnenju slabo odzvali na izbruh pandemije, zlasti pri razdeljevanju nacionalnih zalog zdravil. Vojski je ukazal, naj se loti takojšnje stabilizacije oskrbe z zdravili v Pjongjangu, glavnem mestu, kjer so sicer prejšnji teden odkrili prvi primer okužbe s covidom-19 v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kim, ki je obiskal tudi lekarne, da bi si razdeljevanje zdravil ogledal iz prve roke, je prav tako ostro kritiziral državne uradnike in javni zdravstveni sektor zaradi neodgovornega odnosa do dela. Med drugim je izrazil razočaranje, da lekarne v danih razmerah niso bile odprte 24 ur na dan.

Severna Koreja ima namreč enega najslabših zdravstvenih sistemov na svetu, saj ima slabo opremljene bolnišnice, malo enot za intenzivno nego, nima cepiv proti covidu-19 in možnosti množičnega testiranja. "Med obiskom lekarn je Kim na lastne oči videl pomanjkanje zdravil in stanje zdravstvenega sistema v Severni Koreji," je dejal raziskovalec na inštitutu Sejong Cheong Seong-jang.

Po navedbah državnih medijev je do 15. maja umrlo skupno 50 ljudi. Okuženih naj bi bilo 1.213.550 oseb, več kot pol milijona pa jih trenutno prejema zdravniško pomoč.

Poleg neposrednega vpliva na zdravje se je pojavila tudi bojazen glede proizvodnje hrane v državi. Svetovni program za hrano (WFP) ocenjuje, da je podhranjenih približno 11 milijonov od 25 milijonov prebivalcev. Če zaradi pandemije kmetijski delavci ne bodo mogli obdelovati polj, se bo lakota v državi po mnenju analitikov drastično zaostrila.

Medtem je Južna Koreja Pjongjangu že ponudila neomejeno pomoč, v kolikor jo bodo tamkajšnje oblasti zahtevale, vključno z odmerki cepiva, zdravstvenimi delavci in medicinsko opremo.

Q2Txp8lBjNM

FyOtd6_8pZI