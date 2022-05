V EU na letališčih in letalih niso več obvezne zaščitne maske

Kljub smernicam se lahko članice odločijo drugače, maske pa bodo še naprej obvezne na letalih in letališčih v Italiji

V EU od danes v skladu s smernicami, ki sta jih prejšnji teden izdali Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), na letališčih in letalih ni več obvezna uporaba zaščitnih mask.

Kljub smernicam se lahko članice odločijo drugače, maske pa bodo še naprej obvezne na letalih in letališčih v Italiji, so sporočili v Rimu. Italijanske oblasti so namreč odločile, da bodo maske obvezne do 15. junija, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Prav tako bo nošenje mask med vkrcanjem in izkrcanjem ter med celotnim letom še naprej obvezno za vse potnike, ki letijo v Nemčijo in iz nje, je sporočilo nemško notranje ministrstvo. V Nemčiji bodo namreč do 23. septembra še naprej obvezne maske tudi v avtobusih in železniškem prometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za omilitev skupnih pravil na ravni EU sta se minuli teden EASA in ECDC odločila spričo zadnjega razvoja dogodkov v pandemiji covida-19 - predvsem ravni precepljenosti in naravno pridobljene imunosti proti covidu-19 ter odprave večine protikoronskih omejitev v državah članicah EU.

"Za vse nas je veliko olajšanje, da končno prihajamo na stopnjo v pandemiji, ko lahko začnemo rahljati zdravstvene zaščitne ukrepe. Številni potniki in tudi člani letalskih posadk si močno želijo, da maske ne bi bile več obvezen del letalskega prometa. Zdaj smo na začetku tega procesa. Potniki bi morali še naprej spoštovati zahteve svoje letalske družbe in v primerih, ko preventivni ukrepi niso obvezni, sprejemati odgovorne odločitve ter spoštovati izbiro drugih potnikov."



Patrick Ky,

izvršni direktor EASA

Ob omilitvi ukrepov pa EASA in ECDC še vedno priporočata, da se potnike v natrpanih prostorih spodbuja k nošenju mask kot ene najučinkovitejših zaščit proti okužbi z virusom sars-cov-2. Kot je opozorila direktorica ECDC Andrea Ammon, se je treba zavedati, da so maske skupaj s fizično oddaljenostjo in dobro higieno rok ena najboljših metod za zmanjšanje širjenja okužb.

Kljub uveljavitvi novih pravi na ravni EU se bodo pravila med letalskimi družbami sicer še razlikovala - EASA in ECDC npr. za lete na destinacije, kjer uporaba mask v javnem prometu ostaja obvezna, še naprej svetujeta uporabo mask tudi na letalih in letališčih.

Glede ohranjanja varne medsebojne razdalje v zaprtih prostorih EASA in ECDC svetujeta, da se ta v čim večji meri spoštuje še naprej, a obenem upravnike letališč pozivata k pragmatičnosti. Če bi na primer striktno ohranjanje varne razdalje povzročilo nastajanje t. i. ozkih grl oziroma gneče na drugih lokacijah, naj pri njem raje ne vztrajajo.

V zvezi z zbiranjem dodatnih podatkov o letalskih potnikih preko posebnih obrazcev, ki so bili uvedeni v času pandemije, zdaj pa jih večina držav ne zahteva več, EASA in ECDC letalskim družbam svetujeta, da ohranijo sisteme zbiranja teh podatkov v pripravljenosti. Že kmalu - npr. ob morebitnem pojavu nove, nevarnejše različice sars-cov-2 - se lahko, kot poudarjata, izkažejo za zelo pomembne.

