Francoski proizvajalec avtomobilov Renault premoženje prodal ruski vladi

Gre za prvo večjo nacionalizacijo po uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino

© pixabay.com

Francoski proizvajalec avtomobilov Renault je svoje rusko premoženje prodal ruski vladi, sta danes sporočili obe strani. Gre za prvo večjo nacionalizacijo po uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Renault je imel v lasti 68 odstotkov družbe Avtovaz, ki izdeluje avtomobile znamke Lada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Podpisali smo sporazum o prenosu ruskih sredstev skupine Renault na Rusko federacijo in vlado v Moskvi," je v današnjem sporočilu za javnost zapisalo rusko ministrstvo za industrijo in trgovino. Sporazum poleg deleža v Avtovazu zajema tudi Renaultovo moskovsko tovarno Avtoframos, ki izdeluje modele Renault in Nissan, je poročala AFP.

Skladno s sporazumom bo Renault obdržal možnost odkupa deleža v družbi Avtovaz v obdobju šestih let.

"Danes smo sprejeli težko, a potrebno odločitev, ki je odgovorna do naših 45.000 zaposlenih v Rusiji, hkrati pa ohranjamo uspešnost skupine in našo zmožnost, da se v prihodnosti vrnemo v to državo v drugačnem kontekstu," je v sporočilu za javnost zapisal izvršni direktor Renaulta Luca de Meo.

Finančne podrobnosti dogovora niso predstavili, je pa ruski minister za industrijo in trgovino Denis Manturov aprila dejal, da namerava Renault prodati svoja ruska sredstva za simboličen "en rubelj". Renault cene za AFP ni želel potrditi.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je dejal, da se bo proizvodnja osebnih avtomobilov v Renaultovi tovarni nadaljevala pod blagovno znamko Moskvič iz časov Sovjetske zveze, potem ko se je francoski proizvajalec avtomobilov odločil, da jo zapre.

Po besedah Sobjanina bodo poskušali ohraniti večino ekipe, ki dela neposredno v tovarni in pri njenih podizvajalcih.

Renault je od leta 2008, ko sta avtomobilska proizvajalca podpisala sporazum o strateškem partnerstvu, v tovarno vložil več milijard evrov.

Zahvaljujoč družbi Avtovaz je bila Rusija lani s približno pol milijona prodanih vozil za Evropo drugi največji trg skupine Renault.