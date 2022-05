»Ukrajinsko literaturo bi radi postavili v središče svetovnega branja«

Mednarodne kulturne institucije ob vojni in njenih uničujočih posledicah pozivajo k branju ukrajinske literature

© Flickr

Berlinski mednarodni literarni festival (ilb) je v sodelovanju s Frankfurtskim knjižnim sejmom in Nemškim centrom Pen kinematografe, šole, fakultete, medije, kulturne ustanove ter posameznike pozval, da 7. septembra sodelujejo pri svetovnem branju ukrajinske literature.

Pod poziv ilb se je doslej podpisalo skoraj 200 posameznikov in ustanov. Med njimi sta slovenske pesnica Stanka Hrastelj in filozof Slavoj Žižek, je objavljeno na spletni strani ilb.

"Ob vojni v Ukrajini in njenih uničujočih posledicah bi radi postavili ukrajinsko literaturo v središče svetovnega branja, izpostavili njeno vsebinsko in slogovno plat ter ukrajinskim avtorjem omogočili mednarodni forum. Tudi v časih stiske lahko in mora literatura delovati kot medij kritike, ki poskuša najti besede in jezikovne oblike za neizrekljivo. Branje se ne osredotoča le na aktualna dela, ampak tudi na zgodovinska," so ob tem zapisali pri ilb.

Brati bo mogoče dela po lastni izbiri ali tista, ki jih predlaga ilb. Na seznamu ilb so ukrajinski pesnik in pisatelj Jurij Andruhovič, pesnik Sergej Žadan, pesnik Boris Hersonskij, ukrajinsko-ameriški pesnik Ilja Kaminskij, ukrajinska pisateljica Oksana Zabužko, pisatelja Andrej Kurkov in Taras Prohasko, pesnik Andrij Ljubka, pesnica Natalija Belčenko, pisateljica Katerina Kalitko, pesnica Ljuba Jakimčuk, pisateljica Mariana Kijanovska, pesnica Ija Kiva, pisateljica Galina Kruk, književnica Irina Šuvalova, pesnik Ostap Slivinski ter pesnika in pisatelja Ivan Kotljarevskij in Taras Ševčenko.

Ilb prijave ustanov in posameznikov, ki bi želeli sodelovati pri posebej organiziranem branju, sprejema do 1. julija.

llb je v preteklosti pripravil več tovrstnih branj; med drugim lani za umrle v pandemiji covida-19 ter v letih 2019 oziroma 2018 branje za svobodo izražanja in branje za medijsko svobodo.