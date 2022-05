Prvič po 20 letih je neka politična stranka po volitvah v anketah izrazito okrepila svoj položaj

Na volitvah v DZ bi največ, skoraj 40 odstotkov glasov, prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba

Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, najverjetnejši mandatar nove vlade

Prva povolilna javnomnenjska raziskava agencije Ninamedia za časnika Dnevnik in Večer potrjuje, da levosredinska koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice pridobiva zaupanje pred prevzemom vlade. Pričakovanja ljudi so se po volitvah še povečala, o čemer priča skoraj 39-odstotna podpora Gibanju Svoboda.

Raziskava prav tako kaže, da se je prvič po 20 letih znova zgodilo, da je neka politična stranka po volitvah v anketah izrazito okrepila svoj položaj. To se je nazadnje zgodilo leta 2004, ko je zmagala SDS z 29-odstotno podporo, nato pa ji je podpora v anketah nekaj mesecev naraščala do celo 37 odstotkov.

Na volitvah v DZ bi največ, 38,4 odstotka glasov prejelo Gibanje Svoboda. Na drugo mesto bi se z 19,9 odstotka glasov uvrstila SDS. Sledijo SD (šest odstotkov), NSi (5,8 odstotka), Levica (5,5 odstotka), LMŠ (2,5 odstotka), gibanje Povežimo Slovenijo (1,7 odstotka), Piratska stranka Slovenije (1,3 odstotka) in Vesna (en odstotek).

Katero drugo stranko bi volilo 4,6 odstotka sodelujočih v anketi, 8,8 odstotka jih ne ve, koga bi volili, 4,5 odstotka pa jih ne bi volilo.

Na drugi strani se odnos do vlade v slabem mesecu po volitvah ni bistveno spremenil. Delo vlade Janeza Janše je kot neuspešno ocenilo 56,9 odstotka sodelujočih v anketi, da je bila vlada uspešna, meni 32,9 odstotka vprašanih, medtem ko 10,2 odstotka vprašanih na vprašanje ni znalo odgovoriti.

Kar 60,5 odstotka vprašanih medtem meni, da je Robert Golob primeren za premierja. S trditvijo se ni strinjalo 28,2 odstotka vprašanih, 11,3 odstotka vprašanih pa na vprašanje ni znalo odgovoriti.

Sodelujoči v anketi menijo, da bi se morala nova vlada najbolj posvetiti skrajšanju čakalnih dob v zdravstvu (62,7 odstotka), ublažitvi naraščajoče draginje (22,5 odstotka), ureditvi plačne politike (15,5 odstotka), povečanju energetske samooskrbe države z obnovljivimi viri in zagotavljanju spoštovanja pravne države (15,1 odstotek), odpravljanju posledic škodljivih posegov prejšnje vlade (14,6 odstotka) in zagotavljanju neodvisnega delovanja medijev (11,1 odstotek).

Golob trenutno tudi najbolj priljubljen politik v državi

Na lestvici priljubljenosti politikov si bodoči mandatar Robert Golob prvo mesto deli s predsednikom republike Borutom Pahorjem. Na drugem mestu je evropska poslanka Ljudmila Novak, sledijo pa minister za zdravje Janez Poklukar, predsednica SD Tanja Fajon, ljubljanski župan Zoran Janković, zunanji minister Anže Logar, nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič, poslanec NSi Jernej Vrtovec in predsednik NSi Matej Tonin.

Agencija Ninamedia je za Dnevnik in Večer med 10. in 12. majem opravila telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI na vzorcu 700 oseb.