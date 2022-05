Teorija zarote belih rasistov

Ameriški analitiki svarijo, da bo množičnih strelskih pokolov v prihodnje verjetno še več zaradi širjenja sovražnih rasističnih ideologij po internetu

Ameriški analitiki svarijo, da bo množičnih strelskih pokolov, kot je bil sobotni v Buffalu v zvezni državi New York, v prihodnje verjetno še več zaradi širjenja sovražnih rasističnih ideologij po internetu, ki vplivajo na ameriške belce, predvsem mlade. Gre za teorijo belih rasistov, ki so prepričani v obstoj zarote, da se jih nadomesti ali zamenja z mavrico drugih ras. Ta zarota pravi, da se belce načrtno zamenjuje s priseljevanjem ali naravno demografijo drugih ras, ki imajo višjo stopnjo rojstev kot belci.

V ZDA te ideje sicer segajo še v obdobje po državljanski vojni v 19. stoletju, ko so na novo osvobojenim temnopoltim sužnjem na jugu z različnimi zakoni preprečevali dostop do volišč. V sodobnejši zgodovini pa ima podlago v knjigi Williama Lutherja Piercea "The Turner Diaries", ki jo je leta 1978 izdal pod psevdonimom Andrew Macdonald.

Andrew Macdonald: The Turner Diaries. Sveta knjiga ameriške skrajne desnice.

© WikiCommons

Roman opisuje veliko rasno vojno, v kateri se iztrebijo vsi, ki niso beli, je po mnenju FBI neke vrste sveto pismo rasistične bele desnice v ZDA. Svoj prispevek pa je leta 2012 dodal tudi Francoz Renaud Camus s knjigo Le Grand Replacement (Velika zamenjava) o invaziji migrantov iz Afrike v Evropo.

Tudi 18-letnik je pred sobotnim napadom na trgovski center v Bufallu, kjer nakupujejo večinoma temnopolti, izdelal podroben načrt napada in napisal 180 strani dolg manifest, v katerem omenja to teorijo in podoben rasno motiviran napad na mošejo v Novi Zelandiji leta 2019 v katerem je umrlo 51 ljudi.

Newyorški morilec je napad, v katerem je ubil deset ljudi, snemal in prenašal v živo na internetu. V svojem manifestu trdi, da je za vse gorje, ki se obeta belcem, izvedel na družbenem mediju 4chan, ko mu je bilo zaradi pandemije covida-19 dolgčas. Omenja tudi, da je pouk o rasizmu v šolah del judovske zarote in zaradi tega tudi razlog za pobijanje Judov.

Analitiki spominjajo tudi na gesla, ki so jih vzklikali beli supremacisti, ki so leta 2017 paradirali po Charlottesvillu v Virginiji v bran spomenikom nekdanje konfederacije. Med drugim je bilo slišati: "Ne boste nas nadomestili!", "Judi nas ne bodo nadomestili!".

Ameriški mediji, kot je CNN, navajajo, da je bilo podobno rasno motiviranih strelskih napadov doslej veliko. V to kategorijo naj bi spadal pokol Andersa Breivika na Norveškem leta 2011, napad na temnopolto cerkev v Charlestonu v Južni Karolini leta 2015, napad na sinagogo v ameriškem Pittsburghu leta 2018, ki je zahteval 11 življenj, napad na Američane latinskoameriškega izvora leta 2019 v teksaškem El Pasu, kjer je bilo 23 mrtvih, in med drugim napad na sinagogo v San Diegu, kjer je umrla ena oseba.

Šerif okrožja Erie John Garcia je dejal, da je bil napad 18-letnika v Buffalu čisto zlo in rasistično motiviran zločin iz sovraštva. Strelca so aretirali živega. Guvernerka New Yorka, demokratka Kathy Hochul je pozvala k bolj odločnemu blokiranju skrajnih vsebin na internetu oziroma po družbenih medijih, ki se širijo kot požar in radikalizirajo mlade.

Vodja senatne večine v Washingtonu, prav tako newyorški demokrat Chuck Schumer je dejal, da je govoril z namestnikom direktorja FBI Paulom Abbatejem, ki mu je povedal, da sta na primer Google in Facebook uspešna pri odkrivanju sovražnega govora, druge strani kot so Discord in 4chan pa ne.

Anketa ameriške tiskovne agencije AP je sicer prejšnji teden ugotovila, da kar 33 odstotkov Američanov verjame, da potekajo prizadevanja za nadomestitev belih Američanov z migranti za volilne zmage demokratov.

Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je napad označila za domači terorizem, ki ga je treba dosledno preganjati in kaznovati. "Tega so vsak dan vztrajno hranili z dieto sovraštva, za kar mora odgovarjati, vendar pa se morajo ljudje poenotiti proti temu," je dejala.

"Tega so vsak dan vztrajno hranili z dieto sovraštva, za kar mora odgovarjati, vendar pa se morajo ljudje poenotiti proti temu."



Letitia James,

newyorška pravosodna ministrica

To redno objavljajo tudi televizijski voditelji, kot je Tucker Carlson na televiziji Fox News, ki sicer ne spodbuja k nasilju, ampak ga načelno obsoja. Vendar pa je Carlson po analizi New York Timesa doslej v svojih oddajah 400-krat omenil, da demokrati odpirajo vrata priseljencem, da bi lahko z njimi zamenjali bele volivce in osvajajo volitve.

Volilni štab newyorške zvezne kongresnice Elise Stefanik, ki je privrženka rasistične teorije zarote, je pred kratkim objavil politični oglas za njeno kampanjo, ki trdi, da "radikalni demokrati" načrtujejo nenehno volilno vstajo z amnestijo nezakonitim priseljencem, s čimer ustvarjajo liberalno večino v Washingtonu. Ta oglas sedaj kritiki izpostavljajo kot del prej omenjene diete, s katero se je hranil 18-letni množični morilec v Buffalu.

