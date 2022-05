»Nasilja nad LGBTQ+ osebami je veliko več, kot kaže statistika«

Na današnji mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji glasni pozivi proti diskriminaciji

© Ludovic Bertron / Wikimedia Commons

Na današnji mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji bodo glasni pozivi proti diskriminaciji istospolno, biseksualno in transspolno usmerjenih. EU se je zavzela za okrepljena prizadevanja za izboljšanje na tem področju, v Evropskem parlamentu pa bodo dan obeležili s posebno razpravo.

Razprave Evropskega parlamenta se bo udeležila tudi predsednica parlamenta Roberta Metsola. Pododbor Evropskega parlamenta za človekove pravice pa bo imel danes razpravo z aktivisti za pravice skupnosti LGBTQ.

EU ob mednarodnem dnevu znova poudarja pomen spoštovanja, varstva in uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih (LGBTI) oseb, so zapisali v Svetu EU. Približno dve milijardi ljudi na svetu po njihovih besedah živi v državah, kjer je homoseksualnost ilegalna, smrtna kazen za sporazumno spolno razmerje med istospolno usmerjenima pa je uzakonjena v 11 pravnih sistemih.

V zadnjih desetih letih je sicer opazen napredek, vendar pa sta diskriminacija in izključevanje zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete še vedno prisotna in pri spoštovanju pravic oseb iz LGTBI skupnosti ponekod prihaja tudi do nazadovanja. Zaskrbljujoče je nasilje nad njimi, ki ga je dejansko še veliko več, kot o njem govorijo statistični podatki.

Pravice oseb iz skupnosti LGBTI so še posebej ogrožene na območjih oboroženih spopadov in izrednih humanitarnih razmer. Transspolnim, ki so želeli pobegniti iz Ukrajine zaradi ruske agresije, so preprečili izhod iz države, na območju pa je prihajalo tudi do nasilnih incidentov proti pripadnikom iz skupnosti LGBTI. Storiti bi bilo treba še več, da bi imeli ustrezno podporo in zaščito ter da bi bili na varnem, so zapisali v Svetu EU.