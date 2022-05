Amerika preizkuša novo hipersonično orožje

Ameriške letalske sile so preizkusile novo hipersonično raketo, ki naj bi letela s petkratno hitrostjo zvoka in omogočala precizne napade

Ameriške letalske sile so konec tedna uspešno preizkusile svojo novo hipersonično raketo, ki naj bi letela s petkratno hitrostjo zvoka in omogočala precizne napade. Pri tem so predstavniki ameriških letalskih sil danes sporočili, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi bilo to prelomno orožje čim prej na voljo za bojno uporabo, poroča CNN.

V soboto je bila iz bombnika B-52H ob obali južne Kalifornije uspešno izstreljena raketa za hitro odzivanje (ARRW), ki je dosegla hipersonično hitrost, so sporočile letalske sile, ne da bi navedle podrobnosti o samem preizkusu, kot sta trajanje leta ali njegova višina.

"To je bil velik dosežek ekipe ARRW, orožarskega podjetja in naših letalskih sil," je dejal vodja programa za orožje v letalskih silah general Heath Collins.

ARRW je hipersonično orožje, ki s pomočjo dodatne pospeševalne rakete projektilu omogoči, da doseže hitrost, ki presega hitrost pet machov ali petkratnik hitrosti zvoka. Projektil se nato loči od pospeševalne rakete in z veliko hitrostjo in preciznostjo drsi proti cilju.

"Preden sprejmemo odločitev o zavezi za proizvodnjo, želimo videti dokaz o uspehu."



Frank Kendall,

ameriški sekretar za zračne sile

Letalske sile so sicer imele v preteklosti težave s testiranjem raket serije ARRW, program pa je pred zadnjim uspehom doživel tri neuspele testne polete. Le dan pred uspelim preizkusom je sekretar za zračne sile Frank Kendall priznal, da program doslej ni bil uspešen na področju raziskav in razvoja. "Preden sprejmemo odločitev o zavezi za proizvodnjo, želimo videti dokaz o uspehu," je dodal in pozval k previdnosti glede uporabe orožja.

Pentagon je dal večji poudarek razvoju hipersoničnega orožja, potem ko je ZDA začelo skrbeti, da zaostajajo za kitajskim in ruskim programom hipersoničnega orožja.

Kitajska je lani uspešno preizkusila svoje hipersonično orožje, ki je obkrožilo svet, preden je zadelo cilj. Rusija pa je postala prva država, ki je v vojni uporabila hipersonično orožje, ko je na Ukrajino izstrelila rakete iskander in kinžal. Pentagon ocenjuje, da je Rusija od začetka invazije na Ukrajino uporabila od 10 do 12 hipersoničnih raket.

Bt2TG8Srh9g