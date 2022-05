Glasovanje o mandatarju bo prihodnjo sredo

Predsednik republike Borut Pahor in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič sta se na prvem srečanju pogovarjala o oblikovanju nove vlade

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik republike Borut Pahor sta na prvem srečanju sklenila, da bi lahko bilo glasovanje o mandatarju Robertu Golobu že v sredo prihodnji teden. Ta četrtek bodo namreč znani vodje poslanskih skupin, ki jim bo Pahor v petek poslal vabila na posvete. Ti bodo prihodnji ponedeljek.

Predsednik republike Borut Pahor je dejal, da sta se s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič pogovarjala o njunih obveznostih v času oblikovanja nove vlade, potrudila se bosta, da bodo postopki čimbolj učinkoviti.

Pahor je dejal, da je z istimi kriteriji in merami sodeloval z vsemi predsedniki DZ in različnimi sklici parlamenta, tudi z vladami in predsedniki vlad. "To mi je omogočilo, da sem v desetletni karieri predsednika republike vzpostavil visoke stopnje medsebojnega zaupanja," je poudaril in dodal, da upa, da bo to veljalo tudi za sodelovanje z Urško Klakočar Zupančič.

"Mislim, da morajo institucije DZ, vlada in predsednik republike ter institucije pravne države delovati nemoteno in se obzirno obnašati," je dejal Pahor. Dodal je, da morajo biti te institucije med sabo tudi kritične, ampak z zadržanostjo in upoštevajoč njihovo neodvisnost.

Borut Pahor,

predsednik republike

Klakočar Zupančič je dejala, da se tudi ona iskreno veseli tvornega sodelovanja s Pahorjem. "Kolikor sva se uspela spoznati, mislim, da deliva iste vrednote in vzajemno spoštovanje," je dejala. Zato je prepričana, da bosta spoštljivo in odgovorno sodelovala v dobrobit državljank in državljanov ter vseh, ki živijo v Sloveniji. "Postavljeni smo za to, da jim omogočimo kvalitetno življenje," je dejala.

V pravni državi veljajo pravila o delitvi oblasti in njihovi neodvisnosti, je dejala Klakočar Zupančič, a da se vzajemno lahko nadzorujejo. Glede časovnice oblikovanja nove vlade pa je dejala, da se bodo trudili ujeti napovedan datum, in pri tem poudarila, da ni vse odvisno le od institucij, ampak tudi od okoliščin.

